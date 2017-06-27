В крафтовом ресторане на Садовой, который открылся в мае, по выходным сервируют бранчи. Теперь каждую субботу и воскресенье с 12.00 до 17.00 здесь можно без ограничений пить любое пиво из восьми сортов местной пивоварни под блюда от шефа Романа Трусова. Меню поздних завтраков будет периодически обновляться. На сегодняшний день в нем авторские пивные закуски, а на горячее можно выбрать из свиной шеи из хоспера, диафрагмы прайм с пряным маслом и азиатским соусом и куриных крылышек с сальсой.

Стоимость бранча: 1500 руб.

Ресторан Mad Max, Садовая ул., 12, тел. (812) 900-9012