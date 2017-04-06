В середине апреля в Невском районе Петербурга Ginza Project запускает новый ресторан c восточной кухней от бренд-шефа Изо Дзанзава и дизайном от Андрея Цыганкова. В аутентичном заведении с панорамными окнами, открытой террасой, ярким декором можно отдыхать с друзьями и всей семьей. Меню включает в себя блюда, которые можно попробовать только здесь: салат соко с куриной грудкой и грибами, дума с чесноком, ацецили из овощей и такие новые для сети рыбные позиции, как конгрио под белым соусом. Пока дети проводят время с няней в игровой комнате, родители могут наслаждаться кулинарным шоу «Мясные среды», беседами о вине на «Винных четвергах» и живой музыкой по пятницам и субботам.

Ресторан «Cули-Гули», Тепловозная ул., 31, тел. (812) 640-1616, ginza.ru