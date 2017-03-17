Петербургские интеллектуалы верны только своим питейным адресам: публикуем их список в рамках проекта барных маршрутов Петербурга.
6 баров Петербурга, где выпивают поэты, художники и актеры
«Продукты»
Заведение Лизы Извозчиковой обставлено тем, что принято атрибутировать как «теплое ламповое»: винил, джукбокс и игрушки из 1970-х. Если вы не отличаете портвейн тони от руби, «Черный русский» от «Белого», протохаус от постфанка и братьев Конашенок друг от друга — вам не сюда.
|Бар «Продукты»
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Кинокритик Василий Степанов в «Хрониках»
«Хроники»
Точка сбора всех уважающих себя интеллектуалов.Критик Зельвенский и переводчик Полотовский, редактор Биргер и историк Лурье — рюмка, бокал и бутерброд объединяют креативный класс, так же как и любовь к многозначительным разговорам: за выдвинутые здесь за бокалом «Свободной Ингрии» (водка + морошковый ликер + клюква) теории давно можно было бы получить не одну Нобелевскую премию. Но что было сказано в «Хрониках», там и остается.
|Бар «Хроники»
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Арт-директор «Почты» Эмиль Шпигель
«Почта»
Кроме того что здесь придумали «Русский стол» (по вторникам водка по сто, закуска бесплатно), тут умеют пить отчаянно, но не мешать друг другу. Благодарных — прежде всего за возможность накидаться без сложных щей — посетителей лечат от похмелья бульоном, трип-хопом и новой рюмкой из рук местного алкопрометея Эмиля Шпигеля.
|Бар «Почта»
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Warszawa
Вечный сумрак, обои из Восточной Европы 1980-х, чешское стекло, портеры, хересы, барбарисковое пиво и домашние торты на стойке — место облюбовано искусствоведами, так что если хотите через толпу дотянуться до «Пьяной вишни», надо уметь поддержать разговор о влиянии детского рисунка на живопись начала XX века.
|Бар Warszawa
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Terminal
Респектабельный бар с историей: это первое заведение, где бармены начали работать не по меню, а по запросам, на полках выставили редкий алкоголь, за пианино стали пускать завсегдатаев, а на новичков смотреть свысока, — ничего, в принципе, не изменилось. В летописи гостей бара и Лиза Боярская, и Юрий Шевчук.
|Бар Terminal
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«Маяк»
Культовая распивочная как из сказки про потерянное время с портретами вождей, полными официантками, перцовкой за пятьдесят рублей и сосиской с горошком за сто десять. Кроме возрастной советской интеллигенции за шахматной доской, здесь можно увидеть гуманитариев помоложе, ожидающих скорейшего начисления заработной платы.
|Бар «Маяк»
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