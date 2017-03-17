6 баров Петербурга, где выпивают поэты, художники и актеры

«Хроники»

Точка сбора всех уважающих себя интеллектуалов.Критик Зельвенский и переводчик Полотовский, редактор Биргер и историк Лурье — рюмка, бокал и бутерброд объединяют креативный класс, так же как и любовь к многозначительным разговорам: за выдвинутые здесь за бокалом «Свободной Ингрии» (водка + морошковый ликер + клюква) теории давно можно было бы получить не одну Нобелевскую премию. Но что было сказано в «Хрониках», там и остается.