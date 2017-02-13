14 февраля в «Двух палочках» на Невском пр., 47 планируют установить мировой рекорд на самый долгий поцелуй в ресторане. Задача — показать всему миру силу своих чувств и выиграть главные призы — путешествие в Берлин и годовой абонемент в «Две Палочки». Установить рекорд может абсолютно любая пара, если каждому из участников уже исполнилось восемнадцать лет. Место действия выбрано не случайно: именно этот ресторан уже этой весной преобразиться в духе современного Берлина — Food Retail Group обновляет сеть в рамках проекта «Современное вкусно» при поддержке музея «Эрарта».

«Две Палочки», Невский пр., 47, тел. (800) 220-2020