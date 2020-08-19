В законе о «наливайках» готовят поправки. Бары в центре Петербурга смогут работать при площади от 25 квадратных метров

В апреле 2020 года депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах — так называемых «наливайках» площадью до 20 квадратных метров. При этом субъекты Российской Федерации вправе в рамках местных законов устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах.

8 июля депутаты Законодательного Собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Автор инициативы Денис Четырбок призвал прислушаться к голосу петербуржцев, а не бизнеса, который «кошмарит жителей многоквартирных домов». Помощник Четырбока, Ростислав Сериков, посоветовал барам «просто исключить из меню алкоголь». Потери экономики Петербурга после закрытия баров из-за закона о «наливайках» превысят 630 миллионов рублей.