Время вынужденного перерыва в работе ресторанов команда Гранд Отеля Европа на Михайловской улице не теряла зря: после снятия ограничений сразу открылось кафе «Мезонин» с меню, созданным в сотрудничестве с сицилийским шефом, обладателем звезды Мишлен, новым декором и аутентичным чайным сервизом для 5 o'clock от Villeroy & Boch, созданным в честь 145-летия отеля. Кроме этого, уже вернулись воскресные бранчи в программу ресторана «Европа» и живая музыка – в пространство лобби-бара.
В Гранд Отеле Европа открыли обновленное кафе «Мезонин» с меню от мишленовского повара
Кафе «Мезонин»
Легендарное кафе «Мезонин» в атриуме Гранд Отеля Европа открылось после перерыва в переосмысленном формате. В интерьере появилась новая кованая мебель с мягкими подушками в средиземноморском стиле, лаундж-зона у камина с бархатными диванами и креслами, декоративные решетки, будто мы на Сицилии, роща миниатюрных пальм и мандариновых деревьев.
К открытию кафе культовые Villeroy & Boch сделали эксклюзивный чайный сервиз по мотивам модерн-элементов отеля начала XX века, созданных Федором Лидвалем. В рисунке переплелись льняной орнамент позолоченной потолочной лепки, мотивы витражных цветов из окон лобби-бара и очертания каменных ромашек с парадной лестницы. Обязательную социальную дистанцию помогают соблюдать манекены в образах от Bosco di Ciliegi.
Меню «Мезонин и Delizie by Cipriani»
Новое меню шеф-повар Сергей Андреев создал в тандеме с сицилийским шефом Роберто Торо, обладателем звезды Мишлен, на основе принципов средиземноморской диеты. Так, в списке хитов – лангустин с киноа и овощными лингвини, сибас с цукини, тонато из индейки с рагу из болгарского перца, зеленый салат с копченой олениной и маринованной в персиковом ликере грушей. Но отдельно все же значатся блюда-бестселлеры из ресторанов «Европа» и «Икорный бар»: бефстроганов по рецепту баронессы Элен Строгановой, говяжьи щечки с луком и фуа-гра, копченый осетр с парфе из хрена, утиная грудка с лавандой.
Десертная карта
Кафе «Мезонин» известно на весь город фирменными тортами Гранд Отеля Европа. Классическую карту с неизменными «Графскими развалинами», миндальным тортом и черничным сметанником (номинантом премии «Что Где Есть в Петербурге»!) дополнили новинки: мандариновый «Захер», бананово-карамельный торт с орехом пекан, чизкейк с манго и маракуйей и летний торт-мороженое из пломбира и шоколадного мороженого со сливками и хрустящей крошкой из песочного теста.
Лобби-бар
Лобби-бар возобновил свою работу в вечернем тайминге с 18:00 до 01:00 ночи с ежедневной живой музыкой. Из коктейльного списка по-прежнему рекомендуют авторский микс «Миллион алых роз» с медом и грейпфрутом и литературный коктейль «Ахматова», который назван в честь поэтессы, познакомившейся со своим будущим мужем в ресторане гостиницы «Европейская». По субботам единственный в городе икорно-водочный сомелье и любимец петербургских фуди Александр Дмитриев проводит мастер-классы по приготовлению сорбета из водки и составлению гастрономических пар с черной икрой.
27 августа лобби-бар проведет музыкальный ужин с драйвовой смесью из соула и джаза от Эми Питерс и выдающегося мастера импровизации джазмена Андрея Кондакова.
Бранчи в ресторане «Европа»
30 августа в ресторане «Европа» пройдет первый после перерыва воскресный джаз-бранч. Бранчи в Гранд Отеле Европа проходят с начала 1990-х гг.. Выдающийся буфет включает блюда европейской, русской и азиатской кухни, без ограничений игристое, белое и красное вино или водку из ледяного самовара, на сцене один из лучших музыкальных бэндов города, и все это – под мозаичными сводами работы Леонтия Бенуа.
-
Коктейль «Ахматова»
Летняя терраса
Террасу на углу Невского проспекта и Михайловской улицы, которая работает с 10:00 до полуночи, этим летом называют pop up рестораном. Для местного меню шеф-повар Сергей Андреев придумал авторские блюда на основе традиций Европы и Азии, а некоторые позиции прорабатывались вместе с Роберто Торо. Раздел супов включает традиционный гаспачо с базиликом и окрошку на домашнем имбирно-лимонном квасе с копченой осетриной. На второе можно взять классику: пиццу или пасту, например, из цуккини с креветками. Из азиатского перечня – тайский салат с говядиной, креветки в соусе васаби с клубникой, татаки из лосося с соусом мацухисо и поке с лососем или угрем.
К горячим позициям – филе молочного теленка с соусом Арманьяк, паровому лососю со шпинатом или фирменному бургеру по рецепту нью-йоркского ресторана ‘21’ CLUB – подойдут в качестве аккомпанемента безалкогольные коктейли «Фруктовый взрыв» с малиной, маракуйей и черной смородиной и «Летний сад» с базиликом и апельсином или огурцом и лаймом.
27 августа, лобби-бар, концерт Эми Питерс и Андрея Кондакова
30 августа, ресторан «Европа», джаз-бранч (первый после перерыва)
Гранд Отель Европа, Михайловская ул., 1/7, тел. 8 (812) 329-6622
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.