В Гранд Отеле Европа открыли обновленное кафе «Мезонин» с меню от мишленовского повара

Кафе «Мезонин»

Легендарное кафе «Мезонин» в атриуме Гранд Отеля Европа открылось после перерыва в переосмысленном формате. В интерьере появилась новая кованая мебель с мягкими подушками в средиземноморском стиле, лаундж-зона у камина с бархатными диванами и креслами, декоративные решетки, будто мы на Сицилии, роща миниатюрных пальм и мандариновых деревьев.

К открытию кафе культовые Villeroy & Boch сделали эксклюзивный чайный сервиз по мотивам модерн-элементов отеля начала XX века, созданных Федором Лидвалем. В рисунке переплелись льняной орнамент позолоченной потолочной лепки, мотивы витражных цветов из окон лобби-бара и очертания каменных ромашек с парадной лестницы. Обязательную социальную дистанцию помогают соблюдать манекены в образах от Bosco di Ciliegi.