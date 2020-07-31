Компания Fort Group, управляющая 15 торговыми центрами Петербурга и Москвы, подала судебный иск к Смольному с требованием отменить запрет на работу фуд-кортов. Причиной стали внесенные 24 июля изменения в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции» — тогда Смольный открыл городские ТЦ, при этом ужесточив правила работы для фуд-кортов, расположенных в них. Приводим полный текст обращения Максима Левченко — управляющего партнера Fort Group.
Управляющая компания петербургских ТЦ подала иск к Смольному из-за закрытия фуд-кортов
Максим Левченко
О подаче иска:
Прекрасно, что в Петербурге наконец открылись рестораны. Но почему-то чиновники посчитали, что фуд-корты не безопасны и им не разрешили работать. Причем само постановление было опубликовано уже поздно вечером в пятницу, и из него выяснилось, что для фуд-кортов все стало еще более жестко и сурово, чем в самые плохие ковидные времена. Хочу верить, что юристы Смольного ошиблись и написали, что-то на скорую руку, но для фуд-кортов теперь возможна работа только на доставку, а работу на вынос запретили. Хотя работа на вынос была разрешена и в апреле, и в мае, и в июне, когда эпидемиологическая обстановка была гораздо хуже.
Риторика российской власти сейчас так устроена, что она постоянно говорит о пустой и необоснованной критике и любит заявлять: занимайтесь своим делом и не лезьте куда не нужно. Мы в данной конкретной ситуации точно занимаемся своим делом: подали иск об отмене данного постановления, в той его части, которую мы считаем незаконной.
Я считаю, что обо всем этом нужно публично говорить и предъявлять законные требования к нашему губернатору, правительству и Роспотребнадзору. Иск – это изложение нашей правовой позиции, потому что мы действительно считаем, что такое постановление, такие формулировки, такие ограничения незаконны. Они нарушают конкуренцию, получается, что одним можно работать, а другим нельзя. Ковидные ограничения должны быть отменены и нужно разрешить всем работать.
Иск подан не ради хайпа, наши юристы, считают, что имеет место дискриминация и нарушение основ и свободы предпринимательства. Потому что налицо избирательный подход: один может продавать блины или гамбургеры, а другой — нет. Этим разрешим, а этим — запретим. Здесь точно есть о чем поговорить в правовом поле. И мы должны пытаться это делать, потому что в обратном случае потом обязательно скажут: так ты же ничего не делал, ради того, чтобы тебя открыли. Ты просто сидел на кухне, пил чай и матерился с соседями. А мы не хотим сидеть сложа руки и будем действовать и уже действуем. Наши союзники — это все торговые центры Петербурга, которые сейчас открылись в очень усеченном формате.
Напомним, с понедельника, 27 июля, в Петербурге возобновили работу торговые центры и рестораны. Однако фуд-корты и развлекательные зоны по-прежнему закрыты. Рестораторы просят Смольный объяснить запрет на работу — по новым правилам, они не могут обслуживать посетителей даже в режиме самовывоза.
Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги.
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