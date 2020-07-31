Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» принятие закона о «наливайках»

«Принятие закона о «наливайках» — поспешность отдельных депутатов. Наши бары в центральной части города — наша городская фишка. Туда собирались люди пообщаться, бары — это ведь не только алкоголь, но и безалкогольные напитки. И не нам эту культуру прекращать. Депутаты поторопились. Нужно взять и решить вопрос, внести соответствующие изменения в интересах жителей, и в интересах этого бизнеса», — заявил Беглов в эфире телеканала 78.

Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах, 23 июля — незадолго до этого, 8 июля, он был принят депутатами ЗакСа в третьем, окончательном чтении. По словам губернатора, подписывая закон, он «прежде всего старался защитить интересы жителей, особенно которые живут в новостройках».

В середине июля стало известно о том, что в Петербурге соберут рабочую группу по созданию правил для «авторских баров» — такие заведения выделят в отдельную группу, так как их деятельность не доставляет неудобств местным жителям. Вчера, 30 июля, состоялось первое заседание, в ходе которого председатель Комитета по торговле Кирилл Соловейчик заявил — от законопроекта пострадают 12% всех баров Петербурга.

В процессе принятия закона о «наливайках» автор инициативы Денис Четырбок призвал прислушаться к голосу петербуржцев, а не бизнеса, который «кошмарит жителей многоквартирных домов». Помощник Четырбока, Ростислав Сериков, посоветовал барам «просто исключить из меню алкоголь». Потери экономики Петербурга после закрытия баров из-за закона о «наливайках» превысят 630 миллионов рублей.