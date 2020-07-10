Смольный планирует разобраться с проблемами на улице Рубинштейна. Об этом сообщил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, пишет «Фонтанка».
Власти Петербурга предложили решение проблемы улицы Рубинштейна
Как отметил Мейксин, он может возглавить рабочую группу лично. В эту группу также войдут представители советов домов и владельцы заведений и УМВД Центрального района. Некоторые предложения будут тестировать в порядке эксперимента. В частности, было предложено согласовывать график работы кафе и баров в этом районе с городскими властями, а также нанять частные охранные предприятия для охраны территории, прилегающей к заведениям. При этом данные показатели должны рассчитываться, исходя из фактического числа проживающих в районе людей, а не постоянного, отметил Мейксин.Администрация готова взять на себя роль координатора между ЧОП и полицией.
Поступали и другие предложения, например, вместо баров на Рубинштейна нужно открывать ювелирные магазины, считает одна из жительниц дома. Другой житель предложил в качестве эксперимента перекрыть улицу для автомобильного движения, но глава района назвал такой вариант нерабочим.
Ранее владельцы заведений на улице Рубинштейна создали объединение «Рубинштейн и партнеры», главная целью которого — улучшить имидж «главной ресторанной». Рестораторы займутся благоустройством улицы и решением проблем взаимодействия местных жителей и представителей бизнеса.
Напомним, ранее жители улицы Рубинштейна жаловались на работу дорожных служб в ночное время, выгнали уличную часть программы стендап-фестиваля на Манежную площадь и Малую Садовую, отказали организаторам фестиваля «День Д» в площадке возле дома №23, где долгое время жил писатель Сергей Довлатов до своей эмиграции, потребовали запретить концерты уличного пианиста Виталия Сумарокова и объявили войну рестораторам. Они, в свою очередь, не стали отчаиваться и предложили мировую — а теперь регулярно устраивают воркшопы, на которых пытаются придумать альтернативу для всех.
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