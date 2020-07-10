Власти Петербурга предложили решение проблемы улицы Рубинштейна

Как отметил Мейксин, он может возглавить рабочую группу лично. В эту группу также войдут представители советов домов и владельцы заведений и УМВД Центрального района. Некоторые предложения будут тестировать в порядке эксперимента. В частности, было предложено согласовывать график работы кафе и баров в этом районе с городскими властями, а также нанять частные охранные предприятия для охраны территории, прилегающей к заведениям. При этом данные показатели должны рассчитываться, исходя из фактического числа проживающих в районе людей, а не постоянного, отметил Мейксин.Администрация готова взять на себя роль координатора между ЧОП и полицией.