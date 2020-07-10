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Власти Петербурга предложили решение проблемы улицы Рубинштейна

Смольный планирует разобраться с проблемами на улице Рубинштейна. Об этом сообщил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, пишет «Фонтанка».

Как отметил Мейксин, он может возглавить рабочую группу лично. В эту группу также войдут представители советов домов и владельцы заведений и УМВД Центрального района. Некоторые предложения будут тестировать в порядке эксперимента. В частности, было предложено согласовывать график работы кафе и баров в этом районе с городскими властями, а также нанять частные охранные предприятия для охраны территории, прилегающей к заведениям. При этом данные показатели должны рассчитываться, исходя из фактического числа проживающих в районе людей, а не постоянного, отметил Мейксин.Администрация готова взять на себя роль координатора между ЧОП и полицией.

Поступали и другие предложения, например, вместо баров на Рубинштейна нужно открывать ювелирные магазины, считает одна из жительниц дома. Другой житель предложил в качестве эксперимента перекрыть улицу для автомобильного движения, но глава района назвал такой вариант нерабочим.

Ранее владельцы заведений на улице Рубинштейна создали объединение «Рубинштейн и партнеры», главная целью которого — улучшить имидж «главной ресторанной». Рестораторы займутся благоустройством улицы и решением проблем взаимодействия местных жителей и представителей бизнеса.

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Напомним, ранее жители улицы Рубинштейна жаловались на работу дорожных служб в ночное время, выгнали уличную часть программы стендап-фестиваля на Манежную площадь и Малую Садовую, отказали организаторам фестиваля «День Д» в площадке возле дома №23, где долгое время жил писатель Сергей Довлатов до своей эмиграции, потребовали запретить концерты уличного пианиста Виталия Сумарокова и объявили войну рестораторам. Они, в свою очередь, не стали отчаиваться и предложили мировую — а теперь регулярно устраивают воркшопы, на которых пытаются придумать альтернативу для всех.

Сабина Алиева,
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