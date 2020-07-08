Сегодня депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли закон, запрещающий продавать алкоголь заведениям, располагающимся в жилых домах и занимающим площадь менее 50 квадратных метров. Рестораторы уже обратились к Смольному с требованием «воспрепятствовать принятию этого изменения» и привели собственный список* из как минимум 100 заведений, которые, по их мнению, пострадают после вступления закона в силу. Копия обращения со списком есть в распоряжении редакции, также его можно посмотреть по ссылке. Вот они — и далеко не все.
Закон против «наливаек» приняли в Петербурге. Рестораторы рассказывают, какие заведения пострадают после его вступления в силу
В Адмиралтейском районе:
ресторан «ТЕСТО», пер. Гривцова, д. 5/29;
кафе-бар «СТИРКА», ул. Казанская, д. 26;
бар «Гараж», Львиный пер., д. 1;
кафе «Bros Burritos», Гороховая ул., д. 57;
бар «Терки», Театральная пл., д. 4;
бар «WöD», Большая Морская ул., д. 45
В Центральном районе:
Gills, ул. Казанская, д. 8-10;
бар «ПИФ-ПАФ», наб. канала Грибоедова, д. 31;
«КУК-ШОП», ул. Казанская, д. 13;
бар «ROCKETS & BISHOPS», Гороховая ул., д. 26;
кафе Pitas, ул. Гороховая, д. 32;
буфет «Щель», ул. Гороховая, д. 32;
кафе-бар «I`m Thankful for Today», ул. Гороховая, д. 24;
бар «Кабинет», ул. Малая Cадовая, д. 8;
бар «Компромисс», ул. Рубинштейна, д. 23;
бар Spontan, Басков пер., д. 23;
Рюмочная, Боровая ул., д. 6;
Боттл шоп Kiosk, ул. Маяковского, д. 23;
бар Redrum, ул. Некрасова, д. 26;
бар «Пирс», ул. Некрасова, д. 28;
кафе Hygge, ул. Некрасова, д. 4;
бар «Теория Большого Пива», ул. Правды, д. 12;
бар «Пивная Карта», ул. Восстания, д. 55;
«Чебуреки и Рюмочная у Ларисы», ул. Рубинштейна, д. 29; «Чебуреки и Рюмочная у Ларисы», Литейный пр., д. 43;
крафт-бар Twin Peaks, Лиговский пр., д. 9;
бар «Пена Дней», ул. Черняховского, д. 55;
кафе PizzaPasta, пер. Короленко, д. 3;
«Рюмочная Рядом», Гороховая ул., д. 32
бар «Продукты», наб. Реки Фонтанки, д. 17;
кафе Vaffel, ул. Восстания, д. 55;
кафе «Амаркорд»,ул. Жуковского, д. 49;
Californication, ул. Жуковского, д. 15;
бургерная «Бюро» ул. Жуковского, д. 29;
кафе Holy ribs, ул. Жуковского, д. 12;
кафе «Пицца 22cм», ул. Жуковского, д. 45;
кафе Pasta Fresca, ул. Восстания, д. 25;
кафе «Искра», ул. Рубинштейна, д.30;
гастробар «Duo Gastrobar», ул. Кирочная, д. 8,
кафе «Бейрут», ул. Стремянная, д. 11,
бар «Терминал», ул. Белинского, д. 11;
кафе Brosburritos, ул. Моховая, д. 26;
кафе «Хачапури и вино», ул. Правды, д. 9;
бар Gypsies&Jews, ул. Ломоносова, д. 14;
«Борода бар», Казанская ул., д. 11;
бар «Буковски», ул. Моховая, д. 31;
винный бар «Мерула»,ул. Маяковского, д. 52;
бар «Полторы комнаты”, ул. Маяковского, д. 34;
бар «Бакунин», 2-я Советская ул., д. 25;
кафе «Фартук», ул. Рубинштейна, д. 15;
винный бар «Утопист», Ковенский пер., д. 14;
бар «Гусары», наб. реки Фонтанки, д. 40;
бар-музей «Пьяна ель», ул. Пестеля, д. 21;
«Бар Роз», Соляной пер., д. 14;
Рюмочная, ул. Восстания, д. 12;
кафе «Маяк», ул. Маяковского, д. 20;
бар «Луч», ул. Некрасова, д. 50;
бар Brimborium, ул. Маяковского, д. 22; бар 812, ул. Жуковского, д. 11;
бар Imbibe, ул. Жуковского, д. 6;
бистро «Нау», ул. Рубинштейна, д. 28;
бар «Хочу в Сибирь», ул. Восстания, д. 37;
Wood Bar, ул. Марата, д. 34;
бар «Горбыль», ул. Воронежская, д. 6-8;
крафт-бар «Палата No6», ул. Чехова, д. 20;
Dog's Nose Pub, ул. Разъезжая, д. 11
В Петроградском районе:
винный бар «Навина», Кронверкский пр., д. 65;
паста-бар ManGo, Каменноостровский, д. 55;
пельменная «Волшебный вкус», ул. Маркина, д. 6;
BeerHere, ул. Б.Пушкарская, д.5;
кафе-бар I Believe, ул. Зверинская, д. 2/5;
Bolshoybar, Большой пр. П.С., д. 45;
бар «Дегустатор», Большой проспект П.С., д. 63;
кафе «Снежинка», Малый пр. П.С., 57;
бар «76», Малый пр. П.С., д. 76;
бар «8», ул. Ленина, д. 8;
бар Breaking Bad, ул. Яблочкова, д. 2/10;
бар «Блуждающий форвард», л. Всеволода Вишневского, д. 3; бар «Barmaley», Бармалеева ул., д. 4;
бар «Бражник», ул. Ленина, д. 18;
CrowBar, Лахтинская, д. 4;
кафе «Маслоу», Лахтинская, д. 25;
«ХопСпот», Малый пр. П.С., д. 55
В Выборгском районе:
бар Fillin'GOOD, ул. Жуковского, д. 28;
бар «Архитектор», ул. Рубинштейна, д. 13;
Рюмочная, Пушкинская ул., д. 1;
«Страх и Ненависть», ул. Некрасова, д. 19;
Shrimp bar, пр. Энгельса, д. 52;
«Платформа», ул. Енотаевская, д. 6/43
кафе «Комфорт», ул. Енотаевская, д.16
В Василеостровском районе:
бар «Стекло», пр. Кораблестроителей, д. 32
бар «1516», 9-я линия, д. 55
«Красин бар», Средний пр. Васильевского острова, д. 52
В Калининском районе:
Woodman Bar&Shop, Гжатская ул., д. 22
бар Docker, Гжатская ул., д. 22
Напомним, в апреле 2020 года депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах — так называемых «наливайках» площадью до 20 квадратных метров. При этом субъекты Российской Федерации вправе в рамках местных законов устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах.
* Редакция не имела отношения к составлению этого списка. Он процитирован из официального Обращения от учредителей и генеральных директоров предприятий общественного питания Санкт-Петербурга против внесения изменений в статью № 5 Закона Санкт-Петербурга "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге", от 26 июня 2020 года. Копия документа имеется в редакции.
Комментарии (1)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.