Закон против «наливаек» приняли в Петербурге. Рестораторы рассказывают, какие заведения пострадают после его вступления в силу

Сегодня депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли закон, запрещающий продавать алкоголь заведениям, располагающимся в жилых домах и занимающим площадь менее 50 квадратных метров. Рестораторы уже обратились к Смольному с требованием «воспрепятствовать принятию этого изменения» и привели собственный список* из как минимум 100 заведений, которые, по их мнению, пострадают после вступления закона в силу. Копия обращения со списком есть в распоряжении редакции, также его можно посмотреть по ссылке. Вот они — и далеко не все.