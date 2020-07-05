На сайте Change.org разместили обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием разрешить работу маленьких баров в жилых домах Петербурга. На момент написания новости петицию подписали более 4 тысяч человек.
В Сети появилась петиция против закрытия мини-баров в Петербурге. Ее подписали более 4 тысяч человек
Создатель петиции, владелец бара «Ясли» Александр Зарайский, считает, что из-за принятых во втором чтении поправок к законопроекту «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции» пострадают и те заведения, которые «не вызывают возмущение жителей города, а наоборот, являются его визитной карточкой».
«Мерилом качества законодатели выбрали площадь зала обслуживания и хотят запретить торговлю любой алкогольной продукцией (в том числе пивом) в объектах общественного питания, расположенных в жилых домах, площадь зала которых менее 50 м2.», — поясняет автор обращения. По его мнению, такой подход недопустим, ведь пострадают не только «наливайки», реализующие дешёвый и некачественный алкоголь, но и маленькие авторские бары, кафе и рестораны Петербурга, принесшие городу славу «гастрономической столицы».
Зарайский также указал на неэффективность новых поправок, поскольку существует множество круглосуточных «наливаек» с площадью зала достаточно большой, чтобы продолжить работать. «Таким образом, подготовленные изменения в Закон не только нанесут вред, уничтожив заодно с «наливайками» значительную часть социально ответственного и полезного для города малого предпринимательства, но и окажутся откровенно неэффективными, поскольку не искоренят полутеневую торговлю алкоголем, а лишь предоставят крупным игрокам преимущество в этом сомнительном бизнесе», — заключил ресторатор.
Ранее более 50 владельцев ресторанов и баров Петербурга выступили против запрета продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров. Они выступили с обращением к правительству города с просьбой пересмотреть целесообразность корректировки действующей нормы федерального закона и «воспрепятствовать принятию этого изменения».
Напомним, в апреле 2020 года депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах — так называемых «наливайках» площадью до 20 квадратных метров. При этом субъекты Российской Федерации вправе в рамках местных законов устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах. В июне депутаты петербургского ЗакСа утвердили поправку, запрещающую продавать алкоголь в заведениях общепита с площадью зала обслуживания менее 50 квадратных метров.
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