«Самокат» — сервис экспресс-доставки в Москве и Петербурге. С 2018 года команда доставляет товары повседневного спроса: продукты питания, напитки, бытовую химию, сопутствующие позиции. Кроме этого, компания выпускает собственную продуктовую линейку, в которую входит молочная продукция и бакалея. Среднее время доставки заказа — 15 минут, такая оперативность возможна благодаря складам формата dark store, расположенным в каждом из районов присутствия сервиса.

Читайте о сервисе, который уже купил Сбербанк, интервью основателя и известного в Петербурге бизнесмена Родиона Шишкова: "Стартап «Самокат» — наш ответ Uber в доставке продуктов".