Теперь журнал «Собака.ru» доставит домой за 15 минут сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» .
Сотрудничество брендов стартовало с коллекционного июньского номера, традиционно посвященного лауреатам премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга». В 2020 году премия проходит в 15-й раз!
Сервис «Самокат» доставляет по городу заказы за 15 минут бесплатно – можно запросить только один журнал. В летний сезон работает доставка и на дачу (от 1 000 рублей) – за 60 минут.
Ссылка на приложение здесь.
«Самокат» — сервис экспресс-доставки в Москве и Петербурге. С 2018 года команда доставляет товары повседневного спроса: продукты питания, напитки, бытовую химию, сопутствующие позиции. Кроме этого, компания выпускает собственную продуктовую линейку, в которую входит молочная продукция и бакалея. Среднее время доставки заказа — 15 минут, такая оперативность возможна благодаря складам формата dark store, расположенным в каждом из районов присутствия сервиса.
Читайте о сервисе, который уже купил Сбербанк, интервью основателя и известного в Петербурге бизнесмена Родиона Шишкова: "Стартап «Самокат» — наш ответ Uber в доставке продуктов".
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