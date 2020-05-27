Петербургский ресторан распродает запасы черной икры, чтобы расплатиться с поставщиками

«Последствия коронавируса не обошли стороной и нашу икру. Закрытие ресторанов и отсутствие туристов привело к резкому снижению потребностей в икре. Таким образом мы остались с огромным товарным запасом и задолженностью перед производством. Производству нужны средства, чтобы кормить рыбу и растить осетров-малышей. Казалось бы премиальный сегмент не пострадает, и какие проблемы могут быть, когда речь заходит о черной икре? Все эти представления оказались ошибочными из-за малюсенького вируса, так повлиявшего на мир», — рассказали в Art Caviar.

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