На Белинского закрывается гастробар «Фарш&Бочка»

Как сообщил один из создателей Dreamteam и совладелец проекта Алексей Буров, «в пост-коронавирусную эпоху социального дистанцирования вся философия “Фарша“ будет противоречить реальности, а, значит, не нужно доводить себя и заведение до состояния грогги».

«В самый пик и разгар кризиса 2014 года мы запустили один из наших любимых проектов на Белинского. И с тех пор, практически 5 с половиной лет, он был красив, весел, успешен и известен. Его копировали по всему СНГ десятки раз и он стал настоящей школой, из которой выросло множество сильных ребят. Да, ваша и наша любимая пивная “Фарш&Бочка“ больше не будет существовать, но точно останется в наших сердцах», — написал Буров.

Гастробар «Фарш&Бочка» на Белинского, 11 открылся осенью 2014 года. Пивная от владельцев кафе «Траппист» была моноконцепцией — только крафтовое пиво и сосиски ручной работы. О том, как это было в самом начале, можно прочитать в архивном обзоре заведения от Анастасии Павленковой.

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