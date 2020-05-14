«Азбука Вкуса» привезет майский номер журнала «Собака.ru»

Майский номер журнала «Собака.ru» с доктором филологии и биологии Татьяной Черниговской на обложке привезут курьеры «Азбука Вкуса» прямо домой вместе с заказом.

Сеть супермаркетов доставляет продукты в Петербурге и области бесплатно в день обращения.

На сайте компании можно выбрать фрукты, овощи, мясо, рыбу, бакалею из 18 000 товаров (и из 70 стран!), торты и выпечку от шеф-кондитера, авторскую кулинарию и фермерские позиции. В специальном окне составляется необходимый список, а система предлагает наименования на выбор. Здесь же есть раздел по программе лояльности «Вкусомания» и доступ к специальным акциям.