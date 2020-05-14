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«Азбука Вкуса» привезет майский номер журнала «Собака.ru»

Майский номер журнала «Собака.ru» с доктором филологии и биологии Татьяной Черниговской на обложке привезут курьеры «Азбука Вкуса»  прямо домой вместе с заказом.

Сеть супермаркетов доставляет продукты в Петербурге и области бесплатно в день обращения.

На сайте компании можно выбрать фрукты, овощи, мясо, рыбу, бакалею из 18 000 товаров (и из 70 стран!), торты и выпечку от шеф-кондитера, авторскую кулинарию и фермерские позиции. В специальном окне составляется необходимый список, а система предлагает наименования на выбор. Здесь же есть раздел по программе лояльности «Вкусомания» и доступ к специальным акциям.

Татьяна Черниговская — биолог, лингвист, семиотик, инициатор создания специализации «Психолингвистика» на базе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, главный популяризатор науки в России, профессор и дважды доктор наук дала эпохальное интервью «Собака.ru» и ответила на все важнейшие вопросы современности, от «Что делать» и «Куда бежать» до «Кто виноват» и «Как жить дальше». (Спойлер: мозг все-таки можно отремонтировать)

Заказ на сайте av.ru и в мобильном приложении «Азбука Вкуса» на App Store и на Google Play

Ольга Угарова,
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