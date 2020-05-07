Вегетарианское кафе «Брат» на Большой Морской объявило о своем закрытии и продаже бизнеса. Как объяснили представители проекта, причина решения в том, что у команды не хватит ресурсов, чтобы вывести проект из кризиса после пандемии.
Кафе «Брат» на Большой Морской объявило о своем закрытии
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«Брат»
Как рассказала «Собака.ru» генеральный директор и совладелец кафе Наталья Олина, «Брат» будет выставлен на продажу за 3 млн рублей, в тоже время она надеется, что найдет покупателя и инвестора, который захочет сохранить прежний формат заведения.
Наталья Олина
Генеральный директор и соучредитель проекта
«Мы не собирались закрывать «Брат» — только что продлили договор и строили планы на следующие 5 лет, но события последнего месяца сильно ударили по всем нашим заведениям («Цифербург», «Голицын Холл», бар «Приличное место» и другим). Сейчас у нашей компании не хватает ресурсов для того, чтобы пережить месяцы кризиса, выдерживая обязательства по аренде, зарплатам, коммунальным услугам и прочим расходам. Приходится оптимизировать потери. Честно говоря, я бы хотела продать проект — для того, чтоб он жил, потому что это место, которое любят люди, и рабочая модель, которая все три года приносила нам прибыль. И мне жаль, что приходится принимать такие решения. Никогда не выкладывала свою кафешку на «Авито». Очень странно! Но интересно, что будет дальше».
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