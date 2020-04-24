Доставка правильного питания Fresh Lab стала участником проекта «Обед для врача»

Fresh Lab присоединились к благотворительному фонду «Доступ», который ежедневно организует горячее питание для работников больниц Петербурга и Москвы. Стать участником акции «Обед для врача» может любой посетитель сайта доставки правильного питания: достаточно выбрать одноименную опцию внизу главной страницы – комплекс можно заказать отдельно или добавить к основному выбору за 150 руб. С момента запуска акции Fresh Lab уже накормили более 1500 врачей.