Fresh Lab присоединились к благотворительному фонду «Доступ», который ежедневно организует горячее питание для работников больниц Петербурга и Москвы. Стать участником акции «Обед для врача» может любой посетитель сайта доставки правильного питания: достаточно выбрать одноименную опцию внизу главной страницы – комплекс можно заказать отдельно или добавить к основному выбору за 150 руб. С момента запуска акции Fresh Lab уже накормили более 1500 врачей.
Доставка правильного питания Fresh Lab стала участником проекта «Обед для врача»
Fresh Lab готовят блюда, следуя ЗОЖ-принципам. В меню есть девять программ, разработанных диетологом в коллаборации с шефом. Каждая из них подходит для своей цели: похудения, набора массы, детокса или просто достижения сбалансированного домашнего питания.
Все блюда доставки правильного питания Fresh Lab привозят в индивидуальной герметичной упаковке, с заранее рассчитанным соотношением калорий, белков, жиров и углеводов. Компания поддерживает экологические инициативы: когда курьер приезжает, ему можно отдать от предыдущего заказа помытый контейнер, который потом отдадут на переработку.
Производство Fresh Lab оснащено современным оборудованием и ультрафиолетовыми лампами в каждом цеху, а также предусматривает профессиональные средства для дезинфекции поверхностей и централизованные медосмотры для персонала. В разгар эпидемии команда ввела бесконтактную доставку: убедившись, что клиент дома, курьер оставляет пакет на ручке входной двери.
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