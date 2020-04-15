Сервис экспресс-доставки «Самокат» объединил 16 ресторанов Москвы и Петербурга в гастрономическом онлайн-фестивале «Самокат Бистро», который продлится до 25 мая. Среди участников – рестораны Smoke BBQ, Subzero, «Банщики», «Рыба», Italy, Kuznyahouse, Animals, Paloma Cantina, «Мама тута», Saviv, «Футура» и Wong Kar Wine.
Сервис экспресс-доставки продуктов запустил гастрономический онлайн-фестиваль «Бистро Самокат»
Каждую неделю на главной странице приложения «Самокат» будут появляться авторские рецепты от шефов ресторанов-участников. Все позиции можно будет сделать в домашних условиях, а необходимые продукты курьеры экспресс-доставки привезут всего за 15 минут. Обязательными элементами станут иллюстрированная инструкция приготовления, история блюда, а также рассказ о ресторане и его команде.
Игорь Рожков
директор по маркетингу сервиса «Самокат»
Сейчас сфера меняется очень быстро. Мы создали фестиваль, который поможет людям перестроиться на новый формат, а ресторанам — адаптироваться под нужды своих гостей. Формат «онлайн» выбран неслучайно: так легко познакомиться с каждым заведением и даже почувствовать себя частью профессиональной команды, находясь дома. Хотим сказать "спасибо" всем партнерам и друзьям, кто присоединился к проекту — уверены, будет вкусно!
«Самокат» — сервис экспресс-доставки товаров категории в Москве и Петербурге. С 2018 года команда доставляет товары повседневного спроса: продукты питания, напитки, бытовую химию, сопутствующие позиции. Кроме этого, компания выпускает собственную продуктовую линейку, в которую входит молочная продукция и бакалея. Среднее время доставки заказа — 15 минут, такая оперативность возможна благодаря складам формата dark store, расположенным в каждом из районов присутствия сервиса.
Ссылка на приложение здесь
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