Сервис экспресс-доставки продуктов запустил гастрономический онлайн-фестиваль «Бистро Самокат»

директор по маркетингу сервиса «Самокат»

Сейчас сфера меняется очень быстро. Мы создали фестиваль, который поможет людям перестроиться на новый формат, а ресторанам — адаптироваться под нужды своих гостей. Формат «онлайн» выбран неслучайно: так легко познакомиться с каждым заведением и даже почувствовать себя частью профессиональной команды, находясь дома. Хотим сказать "спасибо" всем партнерам и друзьям, кто присоединился к проекту — уверены, будет вкусно!