Компания «Агора» Артема Балаева занялась реконцепцией Торжковского рынка

Инициатор реконструкции выступает ООО «Приморский сельскохозяйственный рынок». Компания управляет рынком более 20 лет — с 1999 года. В рамках уже запущенной реконструкции планируется отремонтировать фасад, заменить инженерные сети, обновить оборудование и внутренний интерьер.

Торжковский рынок — один из крупнейших рынков Петербурга, построен в 1978 году. В рамках проекта реконструкции на площади более 4000 квадратных метров появятся 13 обновленных продуктовых отделов, фудхолл на 10 киосков и 300 посадочных мест, ресторан, событийная площадка, интерактивный музей, посвященный истории торговли и общественного питания в Петербурге, и отель. Главный акцент при этом будет сделан на фермерских продуктах: 900 квадратных метров займут прилавки с мясом, рыбой, солениями, гастрономией, сырами, колбасами, молочными продуктами, фруктами, овощами, сухофруктами и специями.