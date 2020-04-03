Панеттоне – аналог родного пасхального кулича. В Pane его делают по классическому итальянскому рецепту: на закваске, с ромом и цукатами, а после выпекания, как и положено на Аппенинском полуострове, подвешивают на пару часов шапкой вниз, чтобы кекс не просел и сохранил свою форму.
В пекарнях Pane в преддверии Пасхи появился классический итальянский панеттоне
В Pane пекут хлеб по итальянским рецептам и на своем производстве. В основе – экологические ингредиенты и классическая закваска. В топ-листе – чиабатта, ржаной бездрожжевой хлеб сигале и пульсе с базиликом.
Православная Пасха в 2020 году пройдет 19 апреля: заказывать панеттоне можно до 14 апреля, получив скидку 10%.
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