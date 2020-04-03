В пекарнях Pane в преддверии Пасхи появился классический итальянский панеттоне

Панеттоне – аналог родного пасхального кулича. В Pane его делают по классическому итальянскому рецепту: на закваске, с ромом и цукатами, а после выпекания, как и положено на Аппенинском полуострове, подвешивают на пару часов шапкой вниз, чтобы кекс не просел и сохранил свою форму.