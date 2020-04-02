В настоящий момент «Яндекс.Еда» подключает кафе и рестораны в Альметьевске, Армавире, Балаково, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Грозном, Дзержинске, Ессентуках, Йошкар-Оле, Каспийске, Кирове, Кисловодске, Курске, Липецке, Магнитогорске, Майкопе, Миассе, Нальчике, Нижнекамске, Новокузнецке, Пензе, Пятигорске, Саранске, Ставрополи, Стерлитамаке, Таганроге, Тамбове, Ульяновске, Чебоксарах и Шахтах. В этих и других городах сервис начет работать, как только поступит более 10 заявок от местных ресторанов.

Перед запуском сервиса в новых городах «Яндекс» разработал систему для самостоятельного подключения ресторанов к сервису. Доставлять заказы клиентам будут автокурьеры — расходы на доставку первых 100 заказов каждого нового ресторана «Яндекс.Еда» возьмет на себя. Кроме того, до 15 июня рестораны смогут осуществлять доставку собственными силами и с нулевой комиссией.