Сервис доставки «Яндекс.Еда» запустится еще в 32 городах России и двух городах Казахстана, чтобы помочь соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Увеличение числа городов, в которых работает сервис, также обеспечит рестораны заказами и тем самым поможет им справиться с последствиями пандемии.
«Яндекс.Еда» заработает еще в 32 городах, чтобы помочь россиянам соблюдать самоизоляцию в период пандемии
В настоящий момент «Яндекс.Еда» подключает кафе и рестораны в Альметьевске, Армавире, Балаково, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Грозном, Дзержинске, Ессентуках, Йошкар-Оле, Каспийске, Кирове, Кисловодске, Курске, Липецке, Магнитогорске, Майкопе, Миассе, Нальчике, Нижнекамске, Новокузнецке, Пензе, Пятигорске, Саранске, Ставрополи, Стерлитамаке, Таганроге, Тамбове, Ульяновске, Чебоксарах и Шахтах. В этих и других городах сервис начет работать, как только поступит более 10 заявок от местных ресторанов.
Перед запуском сервиса в новых городах «Яндекс» разработал систему для самостоятельного подключения ресторанов к сервису. Доставлять заказы клиентам будут автокурьеры — расходы на доставку первых 100 заказов каждого нового ресторана «Яндекс.Еда» возьмет на себя. Кроме того, до 15 июня рестораны смогут осуществлять доставку собственными силами и с нулевой комиссией.
Напомним, ранее петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, адресованую губернатору Александру Беглову, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса. Документ подписали более двадцати деятелей ресторанной индустрии, в том числе Дмитрий Блинов, Вадим Лапин, Арам Мнацаканов и Алексей Буров.
Также «Новая Голландия: культурная урбанизация» присоединилась ко всемирному движению #supportlocal, чтобы помочь бизнесу в период пандемии коронавируса. Проект будет регулярно рассказывать о способах поддержки ресторанов, кафе и магазинов — которые испытывают финансовые трудности из-за массового карантина.
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