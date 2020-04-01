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Авокадо, баклажаны, апельсины, лимоны и клубника – Frummy доставят домой свежие фрукты и овощи

Оптовый поставщик Fruit Up, который сотрудничает со многими ресторанами Петербурга и отеля Lotte, Four Seasons, «Англетер», запустил проект Frummy: теперь команда доставит овощи и фрукты домой (в пределах КАД – бесплатно!). В меню – наборы от 1 350 руб. за коробку, в объеме до 5 кг. Есть позиции для кето-диеты – с брокколи, шпинатом, рукколой и базиликов, для свежевыбритых соков привезут ананасы, грейпфруты и яблоки грени смит, а в классику упакуют баклажаны, картофель и розовые томаты.

  • Набор «Все под рукой», 5 кг, 1 950 руб.

  • Набор «Зеленый сад», 1, 5 кг, 1 350 руб.

  • Набор «Все для сока», 5 кг, 1 450 руб.

Кроме прочего, среди наборов Frummy значится экзотика – с горной папайей, желтой дыней и перуанскими манго, – и ягодная коробка с ежевикой, клубникой и красной смородиной в списке. 

  • Набор «Лето круглый год»,  1,5 кг, 2 250 руб.

Frummy:

принимают заказы круглосуточно 24/7;

доставляют наборы в день заказа или на следующий;

привозят бесплатно в пределах КАД, в область – за 250 руб.;

есть промо-коробка по специальной цене 1 899 руб. в объеме 5 кг

frummy.ru

Ольга Угарова,
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