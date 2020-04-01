Авокадо, баклажаны, апельсины, лимоны и клубника – Frummy доставят домой свежие фрукты и овощи

Оптовый поставщик Fruit Up, который сотрудничает со многими ресторанами Петербурга и отеля Lotte, Four Seasons, «Англетер», запустил проект Frummy: теперь команда доставит овощи и фрукты домой (в пределах КАД – бесплатно!). В меню – наборы от 1 350 руб. за коробку, в объеме до 5 кг. Есть позиции для кето-диеты – с брокколи, шпинатом, рукколой и базиликов, для свежевыбритых соков привезут ананасы, грейпфруты и яблоки грени смит, а в классику упакуют баклажаны, картофель и розовые томаты.