Оптовый поставщик Fruit Up, который сотрудничает со многими ресторанами Петербурга и отеля Lotte, Four Seasons, «Англетер», запустил проект Frummy: теперь команда доставит овощи и фрукты домой (в пределах КАД – бесплатно!). В меню – наборы от 1 350 руб. за коробку, в объеме до 5 кг. Есть позиции для кето-диеты – с брокколи, шпинатом, рукколой и базиликов, для свежевыбритых соков привезут ананасы, грейпфруты и яблоки грени смит, а в классику упакуют баклажаны, картофель и розовые томаты.
Авокадо, баклажаны, апельсины, лимоны и клубника – Frummy доставят домой свежие фрукты и овощи
Кроме прочего, среди наборов Frummy значится экзотика – с горной папайей, желтой дыней и перуанскими манго, – и ягодная коробка с ежевикой, клубникой и красной смородиной в списке.
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Набор «Лето круглый год», 1,5 кг, 2 250 руб.
Frummy:
принимают заказы круглосуточно 24/7;
доставляют наборы в день заказа или на следующий;
привозят бесплатно в пределах КАД, в область – за 250 руб.;
есть промо-коробка по специальной цене 1 899 руб. в объеме 5 кг
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