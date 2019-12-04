В декабре на Василеостровском рынке открываются сразу несколько корнеров. В числе новых резидентов – израильское бистро Saviv и китайская лавка Laowai от команды Tiger Lily и (уже совсем скоро!) – корнер DuoBand с мягкопанцирным крабом.
Китайская лавка от Tiger Lily, бистро Saviv и (сенсация!) корнер DuoBand – новые резиденты Василеостровского рынка
Китайская лавка Lǎowài от команды Tiger Lily
Команда китайского ресторана Tiger Lily запустила китайское бистро Lǎowài с акцентом на азиатских пельменях. В меню – димсамы на пару со стеклянной лапшой, овощами и грибами шитаке (250 рублей), с макрелью и цыпленком (280 рублей), морским гребешком и тофу (310 рублей), томленой уткой и ягодами личи (350 рублей). Также предлагают жареные пельмени джаози с разнообразными начинками, вонтонами из пшеничного теста и баоцзи — с острым цыпленком, говядиной или томленой уткой (все по 290 рублей).
Saviv Market
Команда израильское бистро Saviv (которое в роли шефа-консультанта возглавляет Антонио Фреза) открыло корнер на втором этаже ресторанной части рынка. Главное отличие от заведения на Большой Конюшенной — дровяной гриль, на котором готовятся большинство блюд. На углях жарят осьминога (1100 рублей), стриплойн-стейк с финиковым соусом и чесноком конфи (1100 рублей) и традиционный кебаб (450 рублей). В числе закусок предлагаю острый баклажан на углях (450 рублей), салат с соленым лимоном и молодым сыром (450 рублей) и сабих в пите (390 рублей). Также в меню – коллекция хумусов: с чоризо (390 рублей), авокадо (450 рублей) и курицей (390 рублей). В винной карте — авторские игристые, белые и красные вина от гаражных хозяйств.
Корнер от DuoBand
Еще одно открытие произойдет в конце декабря — корнер с азиатской едой на рынке открывает команда DuoBand шеф-повара и многократного лауреата премии «Что где есть в Петербурге» Дмитрия Блинова. запустят свой корнер, ориентированный на азиатскую кухню. Главным специалитетом станет мягкопанцирный краб, которого в Петербурге не найти нигде, кроме ресторана Duo Asia на Рубинштейна. С крабом будут готовить хот-доги, поке-бойлы и салаты. Также команда обещает готовить несколько видов севиче (например, из тунца и томатов, сибаса в соусе кимчи и др.), а также темпуру из кальмаров, креветок, осьминогов и овощей. Возглавит проект – шеф-повар Duo.Asia Евгений Югай.
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