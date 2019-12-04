Корнер от DuoBand

Еще одно открытие произойдет в конце декабря — корнер с азиатской едой на рынке открывает команда DuoBand шеф-повара и многократного лауреата премии «Что где есть в Петербурге» Дмитрия Блинова. запустят свой корнер, ориентированный на азиатскую кухню. Главным специалитетом станет мягкопанцирный краб, которого в Петербурге не найти нигде, кроме ресторана Duo Asia на Рубинштейна. С крабом будут готовить хот-доги, поке-бойлы и салаты. Также команда обещает готовить несколько видов севиче (например, из тунца и томатов, сибаса в соусе кимчи и др.), а также темпуру из кальмаров, креветок, осьминогов и овощей. Возглавит проект – шеф-повар Duo.Asia Евгений Югай.