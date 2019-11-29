В 24 ресторанах Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара можно попробовать авторские сеты с использованием кофе в качестве ингредиента или дополнения к блюдам.
В 4 городах России проходят гастрономические недели Nespresso Gourmet Weeks
В рамках петербургской части авторские сеты можно попробовать в ресторанах «Мама тута», Probka на Добролюбова, Jerome, «Рыба» на Академика Павлова и «Рыба на Даче» в Сестрорецке. Шеф-повар и лауреат нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге»-2016 Антонио Фреза приготовил для каждого из заведений специальный сет из аффогато с кофейным мороженым, панакотты с кофейной карамелью и тирамису.
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Антонио Фреза
Гастрономические недели Nespresso Gourmet Weeks проходят с 22 ноября по 8 декабря. Специальные сеты можно найти в ресторанах Selfie, Chicha, Luciano, BENEDICT, Mushrooms, Zodiac, «Комбинат», TOKYO, Bosco MISHKA Bar, ресторанах «Рыба моя» на Цветном бульваре и Тверской-Ямской, Tinto, «True Cost на Большой Дмитровке», Ruski, «Пикник», «Probka в Москве», «Мама тута», «Probka в Петербурге», Jerome, «Рыба», «Рыба на Даче», «Угли-угли», «The Печь» и La Fabbrica.
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