Знакомьтесь, лучшие молодые шеф-повара Петербурга

Они переосмысляют традиционные рецепты и приручают ферментацию, покоряют вершины мультизадачности и готовы сутками возиться над заправкой к тартару. Представляем четверых шефов –номинантов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» в категории «Прорыв года среди молодых профессионалов». Уверены, они еще наделают шума.

Павел Демин

Павел Демин Выпускник поварских школ жизни PMI Bar, «Горыныч» и «Кококо», отстажировавшись в мишленовских Azurmendi и Eneko в Испании и «108» в Швеции, открыл собственный ресторан Meal и в его кухонной лаборатории приручает ферментацию, чтобы та по-новому расцвечивала продукты от трески до карамели.

Мария Дементьева

Мария Дементьева Михаил Соколов и Тимур Дмитриев из Italy Group, выступившие патронами ресторана Ezo, наверняка уже жалеют, что отпустили туда талантливого повара из своего «Ателье. Тапас & бар»: на ее фантазийные рамены и роллы подсел весь город, а взбитый ганаш с матча был шоу-стоппером на гастровечеринке-закрытии фестиваля Gourmet Days.

Дмитрий Рощин

Дмитрий Рощин Повар из команды «Кококо», взявшись шефствовать в независимом проекте «Футура», взял потрясающие вершины мультизадачности: днем у него — по-семейному добротные обеды, вечером — творческое меню с панакотой из ряженки и малосольными кабачками, между ними — проработки хлебов, круассанов и ром-баб в пекарне при ресторане.

Артем Чудненко

Артем Чудненко Владельцы кофейни-бара Nude, открывая свой петербургский ресторан Sight, не зря выдали молодому таланту карт-бланш — он фанатично внимателен к деталям и не жалеет на них ни времени, ни идей: бульон для насыщенности настаивает на куриной котлете, а чтобы заправить тартар, три дня жмет сок из квашеных грибов.