Знакомьтесь, Марк Лапин — новое лицо империи Ginza Project

Выпускник юрфака Марк Лапин и его отец, основатель ресторанной группы Вадим Лапин, теперь работают в креативном бизнес-тандеме. Как он устроен, выяснила Алла Шарандина.

На Марке: костюм и рубашка Dolce & Gabbana, платок Lanvin (все — ДЛТ). На Вадиме: пиджак Brioni, рубашка Dolce & Gabbana, джинсы и платок Tom Ford (все — ДЛТ)

Вопрос «Кем хочешь стать, когда вырастешь?» в адрес кронпринца Ginza Project Марка Лапина всегда считался риторическим. «Марк вырос в ресторанах. В хороших ресторанах, — подчеркивает создатель гастрономической галактики Вадим Лапин. — Мы не оставляли его нянечкам, брали с собой даже на ужины. Заснул на диване — ничего, подложили подушки». Суровое детство с пятью сменами блюд, лего из перечниц и сказками на ночь от сомелье предсказуемо вылилось в подростковый протест: Марк, по воспоминаниям отца, увлекся программированием. Но в итоге остыл к JavaScript быстрее, чем паста аль денте на вечернем ветру. Отец Вадим Валентинович таким поворотом остался доволен: «Мой папа был „красным директором“, заведовал цехом на оборонном заводе. А я учился на инженера-экономиста, слушал Анатолия Чубайса на лекциях. И какие могли быть дома разговоры? Он про ракеты мне расскажет, я ему про Чубайса. Общей темой оставался только футбол. Поэтому я рад, что с Марком постоянно есть что обсудить. Совместные интересы сплачивают семью. Проблема отцов и детей решилась у нас очень благополучно». Сейчас 23-летний Марк все важные встречи назначает в самой первой «Гинзе» на Петроградке, давшей название всей группе: «Я помню, как она открывалась в 2003 году: на этом месте был стадион „Телебашня“, подальше — аптекарские корты, куда я бегал играть в теннис». Импринтинг, не иначе. Трудовая книжка Лапина-младшего, в отличие от него самого, пылится без дела. Выпускник юрфака не занимает номинальную должность в Ginza Project, а владеет ее частью. Вадим Валентинович поясняет: «Недавно я переоформил на сына доли в нескольких проектах, которые мы запускали. Не было смысла вводить его в компанию каким-нибудь директором по закупкам. Когда ты собственник бизнеса, это совсем другая мера ответственности и вовлеченности. Став младшим партнером в новых ресторанах, Марк регулярно в них мотается, несмотря на то что они находятся не в центре города».

«Я всегда за личные коммуникации. Не люблю испорченный телефон, терпеть не могу имейл — старомодно и официозно»

В рабочем графике Лапина-младшего также — дегустации сезонных меню во всех ключевых заведениях Ginza Project и ревизорринг в разбросанных по городу восьми десятках остальных. План на день Марк составляет самостоятельно и даже немного оскорбляется вопросу: «Вы еще скажите, что нужна секретарша. Слава богу, пока я все помню сам. Что-то записываю в заметки айфона, этого хватает. И я всегда за личные коммуникации. Не люблю испорченный телефон, терпеть не могу имейл — старомодно и официозно». Кабинета у него тоже нет, и отрезает возражения младший партнер очень веско: «Уединиться и подумать удобно за рулем в машине. Отдельное помещение точно не станет важной составляющей продуктивного рабочего дня». Это, впрочем, семейное. Кабинет Вадима Лапина — такой же умозрительный конструкт. В его офисе хранятся стол, стул и склад не относящихся к работе вещей. Все совещания глава компании проводит в полях. С сыном — за завтраком или обедом. Вдумчивые приемы пищи и есть основной род занятий обоих поколений династии. Марк далеко не фуд-блогер, но из всех путешествий привозит фото классных блюд и помогает повару воспроизвести их «с листа». «В наших ресторанах я тоже постоянно все пробую: салат, пасту, горячее, а потом еще десерт. Бывает, после дегустации нужно показать шефу, как, к примеру, довести вкус заправки до ума, — я должен в этом разбираться».

На Марке: рубашка Dolce & Gabbana , пиджак Lanvin , платок Tom Ford (все — ДЛТ)



Девиз «Критикуешь — предлагай» в семье взят за основу. Оба Лапиных отлично готовят. Вадим Валентинович — маэстро пасты (рецепты подсмотрены в итальянском пищепроме) и наваристых супов: «Моя бабушка вела хозяйство у командующего Балтийским флотом. Научила всему и кухарку в своем подчинении, и мою маму, и меня. Поэтому борщ приготовить вообще не проблема». А Марк специализируется на легких салатах с руколой, помидорини, оливковым маслом, бальзамико и морской солью, а также на сочных стейках. Ради последних он пошел на криминал, установив на собственном балконе гриль. В оладьях с панкейками Лапин-сын тоже не видит «ничего сложного». Тем не менее меню от Марка, несмотря на евангельский и маркетинговый потенциал названия, в Ginza Project пока ждать не стоит: «Давайте я сначала дома всех накормлю, а уже потом буду думать о продвижении своих способностей на публике. Возраст позволяет отложить создание личного бренда». Что младший Лапин точно не откладывает на потом, так это работу над уплотнением колосса «Гинзы» современными технологиями — упаковками из полностью перерабатываемых материалов или приложениями по доставке еды. Вадим Валентинович не скрывает восхищения: «Я не очень понимаю в приложениях, а Марк подробно объяснил, что именно будет круто работать и почему. Их поколение живет в онлайне, им виднее!

«Меняться нужно аккуратно»

Постмиллениалы и правда могут выразить весь спектр эмоций найденной с закрытыми глазами гифкой «Телеграма». Но это не единственная особенность благополучных 20‐летних. Все друзья Марка, помимо того что строем прошли через сито спецвыпусков журнала «Собака.ru» о завидных женихах, развивают свой бизнес, берегут узкий круг близких (закрытый инстаграм и стаж знакомства с яслей), плотно сидят на спорте и ЗОЖе. Лапин-младший ни разу не участвовал в шампань-пати на яхте и вообще поднимает бокал только под многозначительным взглядом отца. «Заставляю Марка иногда пробовать хорошее вино, а он все время норовит заказать лимонад», — делится Вадим Валентинович родительскими горестями. Вообще, замечания со стороны членов семьи — единственная критика, которую Марк Лапин по-настоящему берет в расчет. Это касается и оценки ресторанных блюд: «Мы все неплохо разбираемся в гастрономии. Но это не значит, что, если какой-то фуд-блогер или кулинарный критик напишет разнос на Ginza Project, мы будем это игнорировать. Гость превыше всего. Кто он по профессии, неважно. И мы сделаем все, чтобы выявить ошибки и провести над ними работу».

Вадим Лапин основал Ginza Project в 2003 году.



Сын основателя холдинга отслеживает отзывы на все рестораны. И соревнуется с мощной службой сервиса холдинга в скорости поисковых работ: «Недавно увидел негативный пост про „Гинзу“ в „Инстаграме“, только поднял телефон, чтобы дать знать о нем нашей службе, как замигало обновление. Под постом уже появился фидбэк с вариантами разрешения ситуации». То, что уже прекрасно функционирует, не нужно переделывать, уверен Марк: «Я не фанат кардинальных решений. Меняться нужно аккуратно, плавно и постепенно». Всеобщее помешательство на здоровом питании в нынешнем Ginza Project отражено осторожным ростом числа веганских блюд в большинстве меню и указанием калорийности каждой порции. «Концепция адаптируется под вкусы гостей. Но тренд остается один на все времена — вкусная, понятная, простая еда без выкрутасов. Людям нравится, когда подача блюда полностью совпадает с тем, что они видят на картинке в меню». В частной жизни Марк тоже за стабильность. План на ближайшую пятилетку прост: «Развивать личные отношения, укреплять семейные и дружеские, часто путешествовать, смотреть мир, узнавать новое». И, очевидно, пробовать его на вкус!

Текст: Алла Шарандина

Фото: Даниил Ярощук