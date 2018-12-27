8 типажей посетителей баров и рюмочных: «гусары», «шальные императрицы» и «пивные сомелье»

Веб-сериал «Бар „На грудь“» отправляет прямиком в вечность всех тех, кто заправляется жизненными силами в петербургских рюмочных, заливает в них тоску и печаль . Каталогизировать крепко или умеренно выпивающих мы попросили сценариста и режиссера сериала, актрису «Театра.doc» Иру Вилкову.

Некоторым нельзя пить, некоторым нельзя не пить. Я определенно отношу себя ко второй категории: не знаю, что такое запой, не теряла память, а похмелье — это вообще мое любимое состояние души. Пребывая в нем, я пишу сейчас и этот текст. И одним из главных своих талантов считаю талант собутыльника — люблю распивать различные напитки с различными социально-возрастными категориями населения. Но все же главное мое хобби — это, конечно, красное сухое. Я вообще считаю, что любого человека можно идентифицировать как напиток — от кефира до текилы. Что мы и сделали в нашем сериале «Бар „На грудь“» — каждому герою в нем соответствует строго определенная жидкость с градусами. Разберемся же с тем, кто, что, где и почему пьет сегодня в Петербурге.

Книга или ноут, наушники, натуральные волосы. Вино, любовь и разговоры. С возрастом «девочки на винчике» настаиваются, начинают разбираться в сортах и странах, пьют чаще, но меньше, не мешают, не суетятся, не знакомятся (если выпили меньше трех бокалов). Если и относить саму себя к какой-либо касте выпивающих — то я состою как раз в этой. Медитации, путешествия и духовный рост, и неважно, сколько у тебя детей, мужчин, женщин. Даже если за плечами всего три курса института — это не мешает тебе любить подружек и винцо. Водятся чаще всего там, где бокал шираза стоит не больше трехсот, клюют на хорошую музыку и иностранную речь. Один большой минус — девочки на винчике могут задолбать своим забугорным романтизмом, разговорами (чаще всего про Италию и мужчин) и неудовлетворенностью. Надоесть они могут так сильно, что захочется перейти в другую касту — мрачно бухающих. Но о них чуть позже…

Это люди посолидней, чаще мужчины, но и крепкие женщины среди них тоже встречаются. Им некогда тратить время на пустопорожние разговоры, накидаться надо побыстрее (обычно время лимитировано) и перейти к решению вопросов. Вопросы, как правило, давно назревшие, касающиеся семьи, быта или работы, в целом вялотекущие, поэтому скорее риторические — хорошо заходят под водочку и мясные закуски. Выпивание происходит недолго: в отличие от винных алкашей, которые заседают, бывает, до утра, крепко выпивающие укладываются в пару часов и две фазы: о насущном и о былом. Фаза о былом заканчивается до нуля часов, так как с утра всем выпивающим крепко на работу. Водятся большими компаниями в солидных ресторанах с тяжелой мебелью и громкой музыкой, часто оказываются близки другому подвиду — «поющие» .

Могут встретиться где угодно и под что угодно — это вирусное состояние души. Стоит одной душе захотеть петь, как, глядишь, и все остальные души уже едут впятером в одном такси в направлении караоке. Особые приметы: отчаянная душевность разговоров, экстравертность, повышенная нарядность в одежде. Знайте: если в компании есть нарядный экстраверт, у него вот-вот может запеть душа и тогда караоке вам не избежать. Бегите, пока не поздно.

Не убежав вовремя, вы получаете шанс пополнить ряды «мрачно бухающих» — людей, которых все категорически не устраивает. От крепко пьющих их отличает суровость и бескомпромиссность суждений. Они все больше молчат или нарываются, цель их пьянства — доказать миру его ничтожность. Ныряют в любые водоемы, провоцируют, ходят в народ — поговорить с бомжами, плачут, дерутся или просто расшибают себе что-то со всей дури. Этим лучше не пить, но говорить им: «Тебе пить нельзя», — категорически нельзя. Это как красная тряпка — имеете шанс сфокусировать на себе всю боль мрачного пьянства. А это даже не до утра, это может затянуть вас в пучину на несколько дней, с догоняющими после телефонными звонками. В эту касту может периодически сваливаться каждый выпивающий гражданин. Будьте осторожны!

Но не нужно путать мрачняков с «гусарами» . Эти — любители сложных напитков и строго определенных баров, даже скорее барменов. Они знают, что и у кого будут пить (точнее, где начнут пить, ведь где это закончится — одному богу известно). Никто не уйдет от них трезвым, и никаких денег или угрызений совести у гусара наутро не останется. В холодильнике у гусара всегда есть шампанское, и еще у него полгорода друзей, которые обычно и довозят его домой.

Гусаром, кстати, вполне может оказаться и женщина — это хорошо известный всем подтип «шальная императрица». Шальная императрица — это гусар в юбке, но без шампанского в холодильнике и с легкими угрызениями совести наутро.

Еще встречаются «пивные сомелье» . Публично выпивают лишь по пятницам, в будни — дома под футбол и разговоры. Отличительная черта — отсутствие отличительных черт. Так, если вы зайдете после рабочей недели в паб, то какие-то признаки, выделяющие их из массы пивных сомелье, найдете только у футбольных фанатов и официанток. Девочки на винчике не переносят пивных сомелье, ни в коем случае не перемешивайте две эти категории в одной компании, иначе все превратятся в мрачно бухающих.

«Пижон»

Ну, и «пижон». Человек, которому пить нельзя, но сегодня исключение, и его, скорее всего, побьют. Тот, кто ведет себя неприятно, и есть пижон. Обычно его даже жалко, но желание, чтобы он замолчал, всегда перевешивает. Если нарвется на мрачного, то драка неотвратима, если на пивных сомелье, то сначала с ним поговорят, винные девочки обольют его презрением, а гусар — он и сам иногда пижон.

Берегите себя и пользуйтесь альтернативными способами ухода от реальности. Я, конечно, имею в виду кинематограф — смотрите сериал «Бар „На грудь“».

фото: архивы пресс-служб