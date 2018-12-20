Ресторанный Петербург 90-х: «Это были времена, когда повар не знал, что готовит, а публика — что ест»

Для кухни той поры лучшей похвалой было «вкусно как дома». Когда Леонид Гарбар открыл при казино «Премьер» первый круглосуточный ресторан, там работали девушки из детского сада, «делавшие добрыми руками вкусную еду». Но учились быстро. Гарбар вспоминает: «В 1990-е было много хороших учителей. Оставались наши старые повара, приехали иностранцы: в итальянских ресторанах работали итальянцы, во французских — французы, и даже в японских — можно вспомнить „Сегун“ — на кухне стояли японцы».

«Из ниоткуда» появились талантливые дизайнеры и промоутеры. Интерьеры доживших до наших дней ресторанов «РесторанЪ» и Bellini Андрея Дмитриева актуальны и сегодня, хотя сам он давно работает в Италии, лишь изредка напоминая родному городу, что «руки помнят». Трудные времена сейчас, к сожалению, у золотого талисмана той поры Миши Орлова, запустившего когда-то «Кэндимен» и «Конюшенный двор», а позже открывшего незабвенный «Онегин» и многие рестораны «Гинзы».

Создатель гастрономического «ЕМ» и богемного кафе «Рубинштейн» Эдик Мурадян вскочил в последний вагон уходящих 1990-х, придумав в 1999-м блистательный клуб «Декаданс». Туда ходила вся модная публика города — от художника Анатолия Белкина до шеф-повара «Старой таможни» француза Оливье Ромена. О французах, кстати, нужно сказать отдельно. Оливье с его «Старой таможней», Эрик Вассер и его бистро Le Francais на Галерной, директор Potel & Chabot Дидье Гарсон, показавший, что такое истинный кейтеринг, и, наконец, Серж Фери, начавший еще в середине 1990-х в «Невском Паласе» и ставший мэтром для многих русских, — они, как и Антонен Карем в XIX веке, «научили нас есть».