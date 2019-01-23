Если не верите, последуйте моему примеру: включите секундомер и встаньте в очередь. Вы там будете двадцатым, тридцатым, сороковым, пятидесятым, а может быть, даже сотым — в зависимости от погоды и времени суток. Никакой метафизики, только чистая арифметика. На прием и выдачу одного заказа уходит от 30 секунд до 1 минуты. На двоих — почти никогда не видел, чтобы сюда приходили лопать в одиночестве, — обычно берут десять пышек и два кофе. Пышка стоит 14 рублей, кофе — 30, перемножаем, складываем и получаем, что средний счет равен 200 рублям. Вроде бы негусто! Но идем дальше: в заведении два зала, два прилавка, два чана с бочковым кофе и соответственно две очереди страждущих. Пышечная торговля производится в течение одиннадцати часов по будням и на час меньше по выходным. Можете выписать все эти данные вслед за мной на бумажку и открыть в своем смартфоне калькулятор. Так вот, даже если предположить, что половина гостей будет долго искать деньги в кошельке (здесь принимают только наличные, а значит, никаких потерь на банковском эквайринге!), да и еще съедать меньше расчетного, все равно получается, что выручка «Пышек» может достигать 6–7 миллионов рублей в месяц! Да о таких цифрах 90% местных ресторанов только мечтают! Завистники скажут, что пышечной банально повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Но в том то и дело, что гений места тут ни при чем. Кто сейчас вспомнит очереди за булочками со взбитыми сливками в «Метрополе» или за чебуреками «на Майорова»? А ведь булочки с чебуреками тоже когда-то казались вечными ценностями! Для перманентного успеха необходимо всего лишь делать лучший продукт каждый день! И готов поспорить на третий килограмм корюшки, что по выручке на метр квадратный и оборачиваемости на одно место у пышечной в Петербурге очень мало конкурентов.