«В Петербурге остался ритуал "лизнуть-соснуть-выпить" с текилой. Знайте: это все от лукавого!»

О культуре питья

Сид Фишер: Петербург на сегодня переплюнет большинство городов Европы. Где в Вильнюсе подают хороший херес? Куда пойти в Праге за качественным виски? У нас есть все.

Елена Янишевская: А выросла она в эпоху разговора – это когда люди приходили в бар общаться, а не сидеть в телефоне или пить капучино. Мы поэтому в наших заведениях не ставим wi-fi роутер – люди так разговаривать начинают.

Сид Фишер: В 90-ые культуры питья вообще не было. Есть книга, которая называется «Алкогольные напитки». Она издавалась Винпищепромом в 60-х. Так вот, в ней было написано, что у нас изготавливали советский виски и капитанский джин. Но эту радость никто не видел почему-то – были только водка и коньяк. А пиво не делили даже по сортности – оно либо было, либо отсутствовало. Появилась культура, когда возник рынок, а , значит, и новое бухло. У нас почему ирландский виски так любят? Да потому, что в то время его рекламировали так, как этого не делали в его родной Ирландии. И, если быть честным, я считаю, что тоже внес вклад: стал первым, кто убрал алкогольное меню и заставил барменов разговаривать с публикой.

Виктор Лыков: Слава богу ушли в небытие лонг дринки – на какое-то время все бармены Петербурга возомнили себя миксологами.

Елена Янишевская: Но все еще остался ритуал «лизнуть-соснуть-выпить», который проводят с текилой – люди, это все от лукавого!

Сид Фишер: И, конечно, мода на настойки – это же развод полнейший.

Елена Янишевская: Но меня радует, что сейчас у общества просыпается интерес к истокам – к крафтовому алкоголю.

Сид Фишер: Жалею, что так и не научил людей платить наличными - ведь оплата картой отнимает у бармена колоссальное количество времени, особенно, когда каждый платит сам за себя. И, конечно, чаевых по карте никто не оставляет.

Елена Янишевская: Мы нашли выход – делаем в наших заведениях скидку тем, кто оплачивает счёт наличными.

Сид Фишер: Публика сегодня тоже другая – за барной стойкой я стою редко, а если это и происходит, то меня практически не узнают. Но уж если я встал, то живыми у них уйти в этот вечер точно не получится.

Виктор Лыков: В Петербурге не прижились традиции других стран. Например, в Америке есть хорошее правило - покупать один бокал и пускать его по кругу. Этот цикл повторяется, пока каждый не заплатил за выпивку - так и более экономно, и от похмелья спасает.