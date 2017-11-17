Как идеально замариновать грибы и оливки?

Как сходить за грибами и не облажаться?

Не пытайтесь пойти за грибами, не разведав места: выспросите у местных их секретные поляны. Дальше все просто: срезайте грибы только ножом, не разрушайте грибницу, не трогайте грибы странных цветов — вроде фиолетового и сизого. А после грибной охоты вознаградите себя стопочкой водки.

Как замариновать грибы, как у бабушки?

Отварите маслята или лисички. Сделайте маринад: в кипяток добавьте соль, сахар, уксус и главное — листья черной смородины и хрен. Заливаете этим маринадом грибы и закатываете — получается огненно.