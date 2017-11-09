Сергей Семкин: «В 1990-е не хватало обычных продуктов, а икру можно было есть ложками»

Важной едой начала 1990-х были «ножки Буша» — куриные окорочка, которые в неимоверном количестве поставлялись из США, стоили супердешево и спасали население от голодной смерти. В страну поступала еще и гуманитарная помощь, которая должна была выдаваться бедным, но по факту повсеместно продавалась в ларьках — особенно на «Апрашке». А на Сенной площади рядами стояли бабушки, торговавшие всем на свете — от укропа, выращенного на даче, до хлеба, купленного ими в булочной. Самых обычных продуктов не хватало, приобрести их можно было только по талонам, зато деликатесы удавалось достать. Помню, как у меня в абсолютно пустом холодильнике красовалась трехлитровая банка черной икры — ел ее буквально ложками, вот такой вот оксюморон.

В 1992 году, когда отпустили цены и официально объявили капитализм, прилавки тут же заполонило польское говно в красивой обертке. Если в Германии нормальная колбаса стоила марок двадцать, то у нас псевдонемецкий сервелат продавали за марку. Появились и жуткие йогурты, химические и с наполнителями, которыми кормили детей. Почему поколение 1990-х такое больное? Да потому, что народ хавал поддельные продукты. Главным напитком того времени был 96-процентный технический спирт рояль — от него полстраны передохло. Я его заливал в бачок омывателя, от машины пахло бухлом, и на меня бомжи смотрели с ненавистью. На спирте делали всевозможные настойки и наливки, а если в водку замешать сгущенное молоко, получался самодельный вариант ликера бейлис. Практически весь алкоголь был паленый, хотя он гордо именовался, например, ликером амаретто. Вина приличного практически не продавалось, да его и не принято было пить — настоящее стоило безумных денег, в районе тридцати долларов, в то время на сто долларов можно было месяц жить. Но когда все же получалось попробовать итальянское или французское вино, понимали, что грузинское как-то не очень, и окончательно переходили на крепкие напитки. Довольно быстро на смену импортному пиву пришло наше — продукция пивзаводов «Балтика» и «Степан Разин» стоила вменяемых денег и была нормального качества.

В начале того десятилетия я жил в Москве, где в 1990 году заработал свой первый миллион рублей, тогда это еще был вполне себе миллион. Устроился на товарно-сырьевую биржу: купил и тут же перепродал годовой объем добычи кобальта. А если бы я этот кобальт попридержал некоторое время, то получил бы 700% прибыли, а не те 200%, которые наварил как лошара. Знаний было ноль, они приходили уже в процессе. Впрочем, творческая составляющая в бизнесе присутствовала, потому что для того, чтобы мутить все эти проекты, нужно было иметь нестандартный мозг — приносила деньги способность соединять, казалось бы, несовместимые вещи. У меня были дом в Переделкино, два «мерседеса» и к ним сразу два водителя. Помню, как открылся первый «Макдоналдс» на Пушкинской площади, — очереди туда были километровые. Я шел мимо в свой офис, который у меня был в синагоге на Малой Бронной, и наблюдал дам в вечерних платьях и мужиков в костюмах. Это же называлось гордым словом «ресторан», а в представлении советского человека рестораны созданы для того, чтобы в них пить и танцевать. И ведь все уже понимали, что стоят за гамбургерами, танцев не будет и бухнуть тут нечего, но очередь из нарядных людей продержалась там месяцев восемь. Потом я получил контракт на поставку оборудования для компании «Оренбург­нефть» — покупал я его за доллары, а отдавали мне рублями, и я погорел во время очередного скачка курса.