Как делается сверхполезный хлеб ручной работы

Для традиционного июльского номера про еду мы круглый год каталогизируем актуальные гастротренды: в сезоне 2016/2017 это — продукты ручной работы.
На магазинных полках прочно прописались нефабричная кулинария от бакалеи до мороженого: вчерашние клерки перебазировались в деревню, где теперь давят масло и настаивают комбучу на гибискусе. Мы составили первую энциклопедию северо-западного крафта — и рассказываем, кто делает лучший шоколад, буррату и низкокалорийный майонез. Наша первая героиня — ответ Герману Стерлигову — Александра Нейманд, которая печет хлеб на муке из биозерна.
«Сашина пекарня» началась больше шести лет назад — тогда я стала печь дома просто хлеб на закваске, потому что с двенадцати лет от магазинного хлеба болел живот. Когда удался первый домашний каравай, это стало праздником не только для меня, но и для семьи, а потом и для друзей — потому что таким продуктом хотелось делиться и угощать. Подружки стали шутить, что мне надо открывать пекарню — только тогда все станут счастливы. Я решилась, и говорящее название родилось само собой. Так из хобби получилась судьба — рынок потянул за руку.
До хлебопечения я серьёзно занималась аргентинским танго: преподавала и даже организовывала вечеринки знакомств — в этом социальном танце много взаимодействия и контакта. Но для главного бизнеса в жизни мне хотелось найти какое-то более созидательное дело: кормить людей — именно такое занятие.
Наш хлеб сейчас совсем не тот, что был в начале моего пути. Мы за полтора года существования сделали очень много открытий. Например, поняли, что закваска по важности в хлебе стоит только на втором месте. А на первом – мука! Именно из неё мы получаем либо сложные углеводы, микроэлементы и клетчатку, либо вредные крахмалы и пестициды. А это зависит от способа выращивания зерна, его хранения и дальнейшей его переработки в муку. Важно, используется ли на всех этих этапах химия в качестве удобрений или обработки ради сохранения урожая. Мы сейчас закупаем зерно аж из Пензенской области, потому что ближе пока не нашли фермера, который растил бы зерно в чистой земле и без удобрений: Анатолий Иванович Шугуров даже плуг не использует уже более тридцати лет, и зерно у него отменное. Мы сами делаем из него муку, а уж из неё и закваска сильная, и на выходе получается продукт, полезный для организма — положительный эффект иначе, как золотым, не назовешь.
Сейчас наш хлеб продаётся в магазинах партнёрах – «Экотопия», «Экогармония», «Чистинский продукт» и в кафе «Ауровиль» — с ними мы плотнее всех сотрудничаем, печём на их кухне. Прямо сейчас мы находимся в поисках инвестиций для масштабирования, чтобы открывать свои точки продаж, потому что город ждёт настоящего органического хлеба.
фото: Антон Рудзат
стиль: Джейн Сытенко
ассистент стилиста: Анастасия Столбнева
визаж: Евгения Сомова
прическа: Иван Иванов
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