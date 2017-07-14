Как делается сверхполезный хлеб ручной работы

Наш хлеб сейчас совсем не тот, что был в начале моего пути. Мы за полтора года существования сделали очень много открытий. Например, поняли, что закваска по важности в хлебе стоит только на втором месте. А на первом – мука! Именно из неё мы получаем либо сложные углеводы, микроэлементы и клетчатку, либо вредные крахмалы и пестициды. А это зависит от способа выращивания зерна, его хранения и дальнейшей его переработки в муку. Важно, используется ли на всех этих этапах химия в качестве удобрений или обработки ради сохранения урожая. Мы сейчас закупаем зерно аж из Пензенской области, потому что ближе пока не нашли фермера, который растил бы зерно в чистой земле и без удобрений: Анатолий Иванович Шугуров даже плуг не использует уже более тридцати лет, и зерно у него отменное. Мы сами делаем из него муку, а уж из неё и закваска сильная, и на выходе получается продукт, полезный для организма — положительный эффект иначе, как золотым, не назовешь.

Сейчас наш хлеб продаётся в магазинах партнёрах – «Экотопия», «Экогармония», «Чистинский продукт» и в кафе «Ауровиль» — с ними мы плотнее всех сотрудничаем, печём на их кухне. Прямо сейчас мы находимся в поисках инвестиций для масштабирования, чтобы открывать свои точки продаж, потому что город ждёт настоящего органического хлеба.

фото: Антон Рудзат

стиль: Джейн Сытенко

ассистент стилиста: Анастасия Столбнева

визаж: Евгения Сомова

прическа: Иван Иванов