5 рецептов легких блюд из новой книги Ники Белоцерковской

Карпаччо из кефали от Армана Арналя

Это рецепт — 3 в 1. Сначала придется повозиться, но кроме карпаччо у вас будут чудесные заготовки: перечный сладко-острый конфитюр, я его использую с сыром и холодным мясом, особенно он подходит к буженине — безукоризненное сочетание, и томленные в масле перцы, отличная приправа для многих блюд. Пропорцию сладких и острых перцев выбирайте на свой вкус, но 10:1 можно считать хорошим вариантом.

на 4 порции:

филе свежей кефали — 400 г

мандарины — 2 шт.

сладкий перец — 1 шт.

конфитюр из перцев

масло от томленых перцев

просекко или любой брют — 100 мл

оливковое масло

морская соль

для конфитюра из перцев:

перец сладкий и острый — 3 кг

сахар — 1 кг

белый винный или рисовый уксус — 1 л

чеснок — 50 г

свежий имбирь — 50 г

томатная паста — 50 г

для томленых перцев:

оливковое масло — 0,5 л

перец сладкий и острый — 5–6 шт.

• Для конфитюра перцы нарезать тонкой соломкой, удалив семена. Натереть чеснок и имбирь. Нагреть в кастрюле с толстым дном сахар, слегка растопить его. Добавить чеснок, имбирь, томатную пасту. Дать закипеть, постоянно мешая. Влить уксус. Положить перцы, уменьшить огонь и варить 1 час. Разложить по стерилизованным банкам.

• Для томленых перцев оливковое масло разогреть до 120 °C. Добавить перцы, очищенные от семян и крупно нарезанные, томить в масле до размягчения. Разложить по стерилизованным банкам.

• С мандаринов срезать верх и низ кожуры с частью мякоти, чтобы получился «бочонок». Острым ножом срезать сверху вниз цедру, а затем из каждой дольки вырезать мякоть, оставляя нетронутыми перегородки. Из обрезков выдавить сок.

• Филе кефали тонко (но не очень) нарезать, разложить на блюде, полить мандариновым соком. Классическая нарезка способом «карпаччо» (да здравствует одноименный художник!) лучше работает только для классики — подмороженного мяса. Рыбу же можно резать намного более толстыми ломтиками, для сочности и более интенсивного вкуса.

• Кисточкой смазать рыбу конфитюром из перцев, посолить. Добавить тонко нарезанный сладкий перец, приправить маслом от томленых перцев и несколькими каплями оливкового масла.

• Сверху слегка натереть цедру мандарина.

• При подаче полить просекко (а можно и не поливать!). Это просто божественно.