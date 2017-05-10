Несколько лет назад с моим отцом случилось несчастье, и мы задумались о том, как это вообще стало возможным. Тому, что о причинах инсульта говорили врачи, не было никакого доверия: стресс — это, конечно, фактор влияния, но, согласитесь, им предпосылки далеко не заканчиваются. Тогда я решила изучить вопрос. В «Живой кухне» Вадим Зеланд пишет, что чуть ли не единственная причина всех болезней — зашлакованность организма, а значит, неправильное питание. Если ты ешь фабричные булки, пельмени, белый рис, выпечку, полуфабрикаты — в общем, 99, 9 процента продуктов с непонятным составом, что лежат на полках обычных магазинов, — вся эта гадость закупоривает тело. А если на столе будут только полезная еда в минимальной обработке, то организм не замедлит откликнуться — всплеском энергии и хорошим самочувствием. Так произошло и у меня, и я очень благодарна тому, как тело ответило на этот опыт. Теперь я даже не могу помыслить о том, чтобы вернуться к фабричным продуктовым ужасам, — жизнь стала другой, и я ловлю кайф от физических изменений. При этом я не призываю сыроедить — не приверженец этой школы. Я даже допускаю, что не наступит конец света, если съесть полкило травы и кусок органического мяса, раз лично вам это подходит.

Переходить на полезный рацион стоит постепенно. Первое время ты просто скупаешь фрукты, готовишь на пару овощи и варишь гречу. Спартанский рацион! Но со временем начинаешь лучше разбираться в продуктах и их сочетаниях, и рецепты в голову приходят сами собой. Сейчас я могу с ходу сочинить тридцать вариантов вегетарианских салатов, накрошив в них все, что есть под рукой: яблоки, груши, семечки, спирулину, листья салата и томаты. Могу даже смастерить вегетарианский оливье — надо соединить огурцы, яблоки, кабачки, авокадо, морковь, лук, зелень, кешью, сок лимона и горчичный порошок.