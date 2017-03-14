У вас на сайте есть вакансии хостес и официанта с зарплатой 20 тыс. рублей в месяц. Почему так мало?

Основа дохода официантов формируется из чаевых. Кроме того, это работа не на полный день, с возможностью подстроить график. Если зарплата у официанта 20 тыс. рублей, то чаевых он при плотном графике может заработать 40 тыс. и больше. А еще мы много работаем с персоналом, проводим тренинги, у каждого есть возможность расти, восемь из 12 управляющих ресторанов выросли из менеджеров и официантов.

Вы тоже начинали официантом?

Да, и я тогда зарабатывал на чаевых хорошие деньги, которых потом не зарабатывал, будучи офисным сотрудником.

Есть ли какой–то учет чаевых в ресторане?

Это личные деньги официантов, в каждом ресторане выстраивается своя система, мы как компания не вмешиваемся.

Если вернуться к рынку общепита, сейчас открываются шавермные, бургерные.

В принципе то, что происходит на рынке общепита, коррелирует с тем, что происходит в экономике. Люди меньше зарабатывают, и рынок формирует для них предложение, которое позволяет им потратить не слишком много. Это отражается и в дизайне ресторанов. Все последние открытия — бетон, голые стены, пошарпанное дерево. Вложив меньше в интерьерные решения, ты можешь продавать дешевле. Я считаю, что это одна из причин смены направлений с "дорого–богато" на "дешево и сердито".

Что у вас было главной неудачей в бизнесе за 7 лет работы?

Неудача — когда ты четко не можешь сформулировать, что ты делаешь. Если не можешь описать ресторан тремя простыми фразами, значит, так же непонятно это будет для потребителя. У нас вот итальянский ресторан — мы так и пишем на вывеске. А когда ты, выйдя из–за стола, не можешь другу объяснить, где ты был, — это и есть неудача.

Чего не хватает петербургскому рынку? Что есть такого в Европе или США, чего нет у нас, а надо бы?

Я бы от обратного шел. Спрос рождает предложение. Вот почему мы видим такую разницу в развитии гастрономии между Москвой и Петербургом? Потому что в столице люди состоятельнее, много экспатов из Европы и Америки, которые задают потребность в новых форматах. Как только у людей вырастут доходы, они начнут ездить в Европу, будут требовать такого же сервиса и предложений. Поэтому у нас есть замечательные рестораны, которые закрываются, — фьюжен, паназиатская кухня. Для петербуржцев это места выходного дня. А в Москве необычные заведения заполнены всю неделю, потому люди курсируют, ищут новые вкусы. Кстати, в Москве у нас однозначно в этом году откроется итальянский ресторан, и есть желание дальше развивать там бельгийское направление. А в Петербурге у нас в ресторанах 70% гостей — постоянные.

То есть, думаете, это не культура такая, просто денег не хватает?

Наверное, да. В Петербурге вообще темп жизни намного ниже, чем в Москве, Лондоне, Нью–Йорке, Париже. В Петербурге люди себе успевают приготовить завтрак дома. И, скорее всего, он вкуснее и качественнее, чем в ресторане. Я это допускаю. Но в мегаполисах уровня Москвы на это нет времени. Что такое приготовить завтрак? Это заранее сходить в магазин, потратить время, какую–то часть продуктов даже выбросить. Я вот сам считал примерно, во сколько мне обходится пакет продуктов: вместо тысячи рублей плачу две, хотя я одно и то же покупаю и не говорю о премиальных магазинах. Сложив эти факторы, иногда проще есть только в ресторанах.

А проект по доставке еды Yami Yami, в который вы инвестировали в прошлом году, оказался успешным?

Да, он набирает обороты. Уже охвачено шесть районов, к концу года хотим закрыть весь город.

Тут работает та же история — дешевле заказывать, чем готовить?

Конечно. Может быть, наше старшее поколение умеет рационально расходовать деньги, рассчитывать, сколько нужно продуктов. Но люди 30–40 лет, холостяки особенно, мне кажется, не в состоянии так мыслить.

Они тратят за 2 недели всю зарплату, а потом голодают?

Здесь тоже все зависит от дохода. Конечно, тяжело на 20 тыс. рублей в месяц ходить в рестораны каждый день.

Вы сами, кстати, в какие рестораны ходите?

Мне нравится творчество Кати Бокучавы. В "Пробку" хожу. И в свои, конечно, хожу, они во многом и создавались "под себя". Взять наши бельгийские гастропабы. Я увлекаюсь спортом и никогда не мог толком поесть в спортивных пабах. Заранее ел, а потом приходил спорт смотреть. А мы сделали гастрономию в пабах, где можно посмотреть спорт.

Вы пробовали все блюда из меню своих ресторанов?

Без исключений. Я сторонник того, чтобы базовое меню не менялось вообще никогда. Есть сезонные предложения, предложения шефа. Но 80% меню не должно меняться никогда. Стремление сохранить базу и сузить количество блюд всегда будет нашей целью. Конечно, мы не превратимся в монопродуктовый ресторан. Хотя это истинный результат на самом деле. Чем меньше продуктов задействовано, тем профессиональнее ты готовишь, тем выше и стабильнее качество.

А у вас в планах есть что–то такое монопродуктовое?

Есть, есть мысли. Но к этому должен быть готов потребитель. У нас пока, к сожалению, многие гости оценивают ресторан по числу страниц в меню. Чем толще меню, тем лучше ресторан. Как только люди поймут, что это не так, рынок подстроится.