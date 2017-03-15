В 2016 году очень многие индустриальные барные события переместились из Москвы в Петербург. Там прошли Moscow Bar Show — фестиваль — смотр интересных напитков, образовательный форум Barstreet, профессиональная премия Barproof. Мы перенесли сюда два из трех российских этапов конкурса «Diageo Reserve World Class Россия 2017» — один в 2016 году и один в 2017-м. На первый взгляд, это связано с тем, что в городе много независимых барных проектов: скромные арендные ставки и инвестиции, неагрессивный рынок — бармены могут сами открывать заведение. В столице же толкаются мастодонты: чтобы сделать заведение, нужно, чтобы за тобой стоял холдинг или агентство, поэтому талантливые бармены могут только наниматься, а не придумывать что-то свое. Финансовая привлекательность Северной столицы, конечно, значима и для организаторов — тут экономичнее проводить ивенты, и регионам ехать менее затратно, чем в Москву. Но, поверьте, это далеко не первый резон. Причина не в том, что Петербург — идеальное место для встреч Москвы с регионами, дело в том, что Петербург — просто идеальное место для встреч.

Мы всегда пристально смотрели за МКАД и давно колесим по всей стране, выискивая таланты, популяризуя коктейльную культуру и приглядываясь ко всем городам и весям, в которых может заключаться большой потенциал. Два года назад стало чувствоваться, что Петербург расцветает как туристическая локация; бары, рестораны и, главное, люди — в этом появилось столько энергии. Может быть, по количеству тут меньше ресторанов, чем в столице, но их концентрированность невероятная — когда идешь по улице, удивляешься, как здесь поместился общепит, которого не было на прошлой неделе. Ярко развивается новая кухня. Здесь понятная ночная жизнь — нет сегрегации по стилю жизни, как в Москве. В Петербурге совсем по-другому принимают, я поражаюсь местным официантам. В Москве это часто люди, не планирующие превращать свою работу в профессию: общепита там больше и меньше мест, куда можно прийти прицельно превращать текущее дело в судьбу. А в Петербурге многие работают на себя, а значит, с душой. Помню, я пришел первый раз в Jack & Chan, и ко мне прямо за стол сел чувак сообщить, что стоит брать, а что нет — и это было органично, не ощущалось как нарушение дистанции. Все сообщество вокруг баров полно классных, подвижных проектов: мы на Moscow Bar Show приезжали со своим бурбоном, завязанным на крафтовом образе жизни, и сделали классную коллаборацию с мясным проектом Meat Makers и митерией Chuck, водили участников отборочного этапа со всей страны на пивоварню к AF Brew. Готовность людей и заведений принимать гостей, качество еды и напитков и, главное, читаемый стиль этого всего — это часть облика города, у которой прав не меньше, чем у Зимнего дворца или Петропавловской крепости. Барный, алкогольный бизнес — это не химический состав напитка и форма бокала, в который он налит, хотя это тоже важно, а искусство гостеприимства. Приглашая к себе в гости, мы должны быть уверены, что выбрали лучшее место, и Петербург — именно такое.

Окончание гегемонии Москвы хорошо еще и тем, что ведет к большему интересу ко всем регионам в принципе. Я судил на премии Barproof, которая прошла в октябре в Театре эстрады, — она как раз рассматривала проекты со всей страны. Мы с коллегами, могу сказать, выбрали достойнейшие бары. Все чаще меня спрашивают, куда сходить выпить в Калининграде, Казани, Новосибирске или Екатеринбурге, и если раньше надо было надиктовывать, то теперь можно отправить ссылку на финалистов премии. Весной в Петербурге пройдет «Бокал и рюмка» — барно-алкогольный фестиваль, адресованный не профессионалам индустрии, а потребителям. В теории это хорошая идея: я недавно был в Берлине на Rum Festival — он был переполнен. Люди пробовали, расспрашивали, слушали. Но у нас, мне кажется, еще в обществе нет культуры посещения фуд-фестивалей — что широкой публике, что организаторам нужно многому научиться.