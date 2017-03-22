Бек Нарзи: «Петербург — №1 в барной индустрии, потом Москва и остальные. Кто не согласен — валите на хрен»

За барным Петербургом сейчас наблюдают все. Именно там сейчас начинают лепить форму настоящего российского бартендера. Очень надеюсь, что представители этой современной модели скоро появятся в первых строчках мировых чартов и будут менять на Западе стереотипы о том, что представляет из себя барная индустрия в России. Работать над этим уже давно начал я сам, еще когда приехал в Москву в 2007 году. Тогда за рубежом считали, что Россия — это балалайка, медведи на улицах и, конечно, водка. Я удивился, что здесь на самом деле не бухают так, как в фильмах про Джеймса Бонда, и, как сыну художника, мне захотелось написать новый образ. Мы основали просветительскую инициативу Russian Cocktail Club и доказали Западу, что здесь есть культура пития. Петербуржцы сейчас идут дальше, доказывают, что она не только есть, но и может конкурировать на мировом уровне, — и делают это по-своему: более культурно, классически, красиво. Конечно, напитки пока не на должном уровне: в России просто еще нет таких возможностей, как в мире, — продуктовых и технологических. Но Петербург делает нужные шаги — для меня это сейчас площадка номер один в барной индустрии, потом Москва и все остальные. Если кто не согласен — могут валить на хрен. В Петербурге я и сам чувствую себя более комфорт­но, моя жена отсюда. Сейчас я тут провожу ивенты в рамках Bacardi Legacy Global Cocktail Competition. Москва очень нервная — я и сам такой, так что представьте, каково нам вместе. К тому же столица протухла. Там до сих пор в отрасли управляют кланы, а они не любят заниматься исследованиями и развитием, они заняты откатами и собственной выгодой. Я считаю, успех любого предпринимателя — отдавать, а уже потом к нему придет то, что он хочет.