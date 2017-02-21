Основатель Школы шрифтового дизайна Сергей Рассказов в своем блоге описал, как, с риском для жизни, он на фасаде исторического здания вручную вывел название ресторана, гармоничное старинной постройке.
Кто и как сделал самую красивую вывеску в Петербурге?
Ровно год назад я сделал один из самых главных проектов в жизни — вывеску для ставшего культовым «Кафе Рубинштейн» на Рубинштейна, 20. Никто до меня, и я сам, не делал раньше ничего подобного в городской среде Петербурга последние несколько десятков лет.
-
(Нажимайте на изображения, чтобы посмотреть в большом размере и качестве)
В 14:00 я приехал на встречу с заказчиком по совершенно другому вопросу, а всего через 3 часа уже стоял на лесах на высоте 5 метров и писал кистью название кафе.
Никаких современных технологий и трафаретов. Только опыт, навыки рисования букв и чувство прекрасного с большим вниманием к архитектуре. Фасад мне достался идеальный, другого такого в городе так же нет. И было колоссальной ответственностью не испортить его
Тогда у меня не было в арсенале специальной фасадной краски. Потому я купил обычный баллончик чёрной матовой краски в магазине товаров для граффити и надавливал из него в стакан необходимое количество. За год надпись сохранилась идеально, превзойдя все ожидания.
Видя характерную фактуру камня, я решил не игнорировать её, а наоборот подчеркнуть. Нет ничего важнее для дизайнера, чем работа с контекстом. Только тогда может получиться хорошая работа.
Я принял решение рисовать буквы, словно они появились одновременно с фасадом, сохраняя все трещинки и добавляя контуру знаков немного неровный край.
Сам шрифт и форма букв выли выбраны в соответствии со стилем логотипа, авторства Игоря Гуровича. Но я не срисовывал знаки один в один, а старался сделать их более подходящими для данного контекста фасада. Так появилась Ф с ласточкиными хвостами из 19 века.
Работа шла при минусовой температуре, на улице, в петербургской зимней темноте на шатающихся лесах. Несколько раз за шиворот упала шапка снега с крыши и я пару раз чуть не упал с лесов. Прохожие постоянно останавливались посмотреть. Спрашивали, как подписаться на инстаграм и возвращались по-нескольку раз, чтобы увидеть процесс. Некоторые буквы писал, балансируя на одной ноге, потому что леса не доставали. Незабываемо!
Примерно через 24 часа я завершил проект, а потом ещё неделю видел сны про буквы и кошмары про падения с лесов. До сих пор эта вывеска остаётся лучшей в Петербурге.
Эта работа меня вдохновила и дала сил перескочить через несколько ступенек в профессии.
Спасибо Мите Харшаку за приглашение, Мите Борисову за роль идеального заказчика, Игорю Гуровичу за крутой фирменный стиль.
В прошлом году я сделал ещё более масштабные и не менее крутые проекты. Но про них в следующий раз. Некоторые вещи можно увидеть у меня в инстаграме.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.