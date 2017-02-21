Кто и как сделал самую красивую вывеску в Петербурге?

Тогда у меня не было в арсенале специальной фасадной краски. Потому я купил обычный баллончик чёрной матовой краски в магазине товаров для граффити и надавливал из него в стакан необходимое количество. За год надпись сохранилась идеально, превзойдя все ожидания.

Видя характерную фактуру камня, я решил не игнорировать её, а наоборот подчеркнуть. Нет ничего важнее для дизайнера, чем работа с контекстом. Только тогда может получиться хорошая работа.