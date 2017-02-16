Гастроэнтузиаст и идейный вдохновитель ресторана The Repa Алена Мельникова рассказывает, как вывести сотрудников общепита из себя: размешивайте капучино, просите постное меню в стейк-хаусе и требуйте убрать томаты из гаспачо.
10 советов, как заставить персонал ресторана вас ненавидеть
Проработав в ресторанном бизнесе больше двенадцати лет, я склоняюсь к тому, что все-таки есть невидимая борьба между залом и кухней, точнее, между рестораном и гостями. Чаще всего обыватели боятся, что им могут плюнуть в компот, но того, что на самом деле происходит на кухне, не знает никто. В Интернете есть ролик, где заснят момент, когда повара уже собрались уходить, а хостес приняла гостей, — их стейк, разумеется, перед подачей побывал на полу. Но если вы мести персонала не боитесь, то вот десять советов, как его достать.
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1
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Закажите капучино у бармена и, когда вам его принесут, перемешайте у него на глазах до однородной кофейно-молочной массы.
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2
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Если вы хотите пить, то подробно разузнайте, какие cоки есть в наличии. После того как вам опишут все разнообразие, выберите апельсиновый, а лучше просто попросите воду.
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3
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Когда вам вынесут салат, обязательно вспомните, что именно сейчас у вас разыгралась аллергия на чеснок, лук, кинзу и петрушку.
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4
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На гастрономическом ужине по сет-меню заявите, что вы вегетарианец, в стейк-хаусе требуйте постное меню.
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5
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Закажите мясо с прожаркой уровня медиум, а когда разрежете и закономерно увидите кровь, испугайтесь, попросите переделать и каждые три минуты дергайте официанта с вопросом, где ваш стейк.
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6
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Заставьте убрать ключевой ингредиент из готового блюда — капусту из щей, томаты из гаспачо.
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7
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Приходите под закрытие общепита, а когда заметите, что бармены вымыли кофемашину, закажите кофейку на ход ноги.
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8
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Посидев большой компанией, в конце вечера просите разбить счет на каждого, но не поровну, а в соответствии с тем, кто что заказал.
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9
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Когда в баре или ресторане полная посадка, ограничьтесь чем-то одним — лучше, чтобы это были трудоемкие мохито, фреш или латте.
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10
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Попросите рекомендации сомелье по вину, а когда он начнет рассказывать, начните сравнивать его знания с тем, что написано в Vivino или другом винном приложении. Потом обязательно укажите на то, сколько стоит это вино в Европе. После всего этого закажите хаусвайн, ну и «ледику» конечно.
Приведенные выше «вредные советы» — вымысел, любые совпадения с вашим опытом случайны. В ресторанах все всегда рады вас видеть и вам услужить, ведь первоочередная задача — сделать так, чтобы гость остался довольным, но, пожалуйста, помните, что там работают такие же люди, как вы. Всем капучино!
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