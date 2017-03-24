Ее тортами восхищаются Independent, BuzzFeed и даже Бритни Спирс, заказывая сладкое. Наши коллеги из «Собака.ru. Уфа» узнали, как кейк-блогер заработала больше полумиллиона поклонников.
Кондитер из Уфы Ольга Носкова делает самые красивые в мире торты
Ольга проснулась знаменитой в мае 2016 года: популярные западные порталы BuzzFeed и DailyMail опубликовали новости о ее тортах и буквально за ночь на ее инстаграм-аккаунт @olganoskovaa подписались сотни тысяч человек со всего мира. Всего за месяц она запустила свой видео-канал на Youtube, приняла участие в съемках популярного телешоу в Китае, а на ее торты обратила внимание Бритни Спирс, упомянув их в своем аккаунте.
Почему вы стали кондитером?
Выйдя в декрет, я решила научиться готовить французское печенье макарон, и этот процесс захватил меня целиком. А ведь сначала я и не думала, что кондитерское искусство настолько увлекательно и интересно. Я просто не могла остановиться! Я начала учиться у зарубежных и российских шефов, впитывая как губка все их знания и опыт. Но мне хотелось сделать что-то особенное и я начала экспериментировать. После многих попыток, я нашла свой идеальный рецепт – рецепт совершенной глазури, которой сегодня восхищаются многие.
Ваши торты сравнивают с произведениями искусства. Как вы их создаете?
В каждый торт я вкладываю свою любовь, нежность, переживания и частичку себя. Ни один из них не похож на предыдущий: я принципиально не делаю копий. Меня вдохновляют картины импрессионистов – Винсента Ван Гога, Клода Моне, Поля Гогена, Константина Коровина, их стиль и передача, бесконечное движение, текучесть мгновения, буйство красок. Иногда основой для торта может стать какое-то событие: торт Rio я создала специально к Олимпиаде, раскрасив его в цвета Бразилии и добавив оттенки золота, серебра и бронзы, а торт «Башкейк» появился ко Дню республики – солнечный, оформленный в цветах башкирского флага.
Вы в прямом смысле проснулись знаменитой. Как это было?
В один прекрасный день Кристофер Хоутон восхитился безупречной глазурью моих тортов, написав в британской Independent, что эти работы «совершенные, как порнография». Потом это подхватили другие издания, а утром 12 мая я обнаружила, что мой мобильный за ночь совершенно разрядился – так огромно было количество уведомлений, посыпавшихся из Instagram. Люди комментировали, ставили лайки, подписывались на меня – я не могла поверить, что это происходит по-настоящему. Как в сказке про «Золушку».
Что происходит в вашей жизни сейчас?
Весь мир хочет попробовать мои торты. Поэтому планы грандиозные – как сделать это в реальности и накормить всех желающих тортами от Ольги Носковой. Теперь я работаю не одна, нас уже целая команда. Мы ведем переговоры по открытию моего кафе в крупнейшем молле в Дубае – арабские страны проявляют большой интерес к моим работам и обсуждают возможность покупки франшизы. Параллельно рассматриваем вероятность проведения выставки на площади Пикадилли в Лондоне и продажи тортов в кафе в Москве. Я провожу мастер-класс, в основном за границей. Делюсь секретами по приготовлению муссовых тортов и пирожных и рецептом приготовления зеркальной глазури, планирую запустить онлайн мастер-классы в Youtube. И, конечно, мы развиваем продажи в Уфе, в ближайшее время хотим провести благотворительную выставку-продажу моих тортов. Моя мечта сбылась – я творю, создаю что-то особенное и радуюсь каждому дню, продолжая мечтать.
текст: Гюзель Сахипова
фото: Александр Рой
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