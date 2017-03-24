Кондитер из Уфы Ольга Носкова делает самые красивые в мире торты

Почему вы стали кондитером?

Выйдя в декрет, я решила научиться готовить французское печенье макарон, и этот процесс захватил меня целиком. А ведь сначала я и не думала, что кондитерское искусство настолько увлекательно и интересно. Я просто не могла остановиться! Я начала учиться у зарубежных и российских шефов, впитывая как губка все их знания и опыт. Но мне хотелось сделать что-то особенное и я начала экспериментировать. После многих попыток, я нашла свой идеальный рецепт – рецепт совершенной глазури, которой сегодня восхищаются многие.

Ваши торты сравнивают с произведениями искусства. Как вы их создаете?

В каждый торт я вкладываю свою любовь, нежность, переживания и частичку себя. Ни один из них не похож на предыдущий: я принципиально не делаю копий. Меня вдохновляют картины импрессионистов – Винсента Ван Гога, Клода Моне, Поля Гогена, Константина Коровина, их стиль и передача, бесконечное движение, текучесть мгновения, буйство красок. Иногда основой для торта может стать какое-то событие: торт Rio я создала специально к Олимпиаде, раскрасив его в цвета Бразилии и добавив оттенки золота, серебра и бронзы, а торт «Башкейк» появился ко Дню республики – солнечный, оформленный в цветах башкирского флага.