Илья Лазерсон: «Пришел ко мне на экзамен, знаешь, как меня зовут — молодец, давай зачетку»

О троечниках

Я учился в «Холодильнике» — Ленинградском технологическом институте холодильной промышленности (ныне— Институт холода и биотехнологий Университета ИТМО) по специальности «Технология хлеба, макаронного и кондитерского производства» с 1986 по 1991 год. Окончил его с красным дипломом — сейчас, по-моему, это уже не модно. В то время очень мало мужчин шли в кулинарию, и я был единственным молодым человеком в группе — все остальные, соответственно, были девушки. А поскольку девушки есть девушки, с точными науками у них было плохо. Особенно «отличилась» одна — ее звали Патима. Она вообще плохо говорила по-русски, а с математикой у нее и подавно не ладилось. Однако я ее очень любил — в том числе потому, что она хорошо готовила, а многие из нас жили в общаге, и это было ценно.

Я в математике вырос: моя мама — математик, и институтские задачки я щелкал, как орешки. Преподавательница с самого начала поняла, что я нормальный парень, и полюбила меня. А Патиме даже двойку не могли поставили — настолько все было плачевно. Мне очень хотелось ей помочь. Выучить с ней весь курс алгебры было нереально, и я предложил: «Давай пойдем в библиотеку и будем там сидеть до посинения с учебником математики, пока училка не пройдет мимо. Если она увидит нас вместе, с учебником, она решит, что я тебя натаскиваю, сжалится и хотя бы трояк тебе поставит». Так мы и сидели в читальном зале — я и Патима, каждый занимался своим делом, но между нами обязательно лежал учебник «Алгебра и начала анализа». Наконец, где-то на следующий день преподавательница прошла мимо и я понял, что она нас заметила. Мой план сработал — Патима получила свою тройку. Хорошая девчонка, мы до сих пор с ней общаемся. Но математику она, похоже, так и не выучила.