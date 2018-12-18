Разогреть духовку до 190 °С.

Тонко–тонко настрогать картофель, лучше на специальной терке или овощерезке.

Широкую сковороду или форму для запекания натереть разрезанным пополам зубчиком чеснока.

Лук мелко нарезать и слегка спассеровать. Выложить в форму для запекания картофель слоями, сверху букет гарни из тимьяна, розмарина и лаврового листа, налить бульон так, чтобы он только–только покрывал овощи, и на среднем огне припустить минут 10, до полуготовности.

Баранью ногу наколоть ножом и нашпиговать, чем хотите — например, чесноком и лимонной цедрой, нарезанной соломкой, или копченым салом и анчоусами — это вообще смертельно.

На разогретой сковороде на сильном огне растопить сало или грудинку, кинуть зубчики чеснока, раздавленные в шкурке, и обжарить баранину до румяной корочки.

Посолить и поперчить.

Картофель снять с огня, тоже приправить солью и перцем. Выложить мясо на подушку из картофеля, добавляя вокруг оливки, помидорки черри, обжаренные слегка зубчики чеснока и грудинку, зелень. Сбрызнуть все оливковым маслом. Если надо, чуть долить бульона. Отправить в духовку до готовности мяса.

Обязательно следить, чтобы у нас было достаточно жидкости в картофеле и он не подгорел. Если нужно, подливать еще бульона.

Вынуть и дать постоять минут 10 прежде чем нарезать мясо порционными кусками.

Выложить ломтики сверху на картофель, и так подавать — прямо в сковороде.

И любимый прием, на гостей производит ошеломляющее впечатление. Положите сухой тимьян ветками по краям блюда, выключите свет и подожгите. Красиво и аромат невероятный, в мясе потом будет чувствоваться тонкая копченая нотка дымка.

Аплодисменты вам обеспечены!