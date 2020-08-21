«ОПГ Добрых дел»: как и зачем Евгений Хитьков и команда строят свою альтернативную реальность

«Я пытаюсь сейчас понять и переоценить, сколько нужно рассказывать про свои планы — у нас их дохренища. Сейчас мы занимаемся проектами фуд-холлов, например, очень активно. Запустили аудиовизуальный проект с Виктором Вилисовым. Но мне не понравилась тенденция этого года, что со многим озвученным — Nonno Jaсkie, Tent, стоматологией — что-то неочевидное прекрасное. Какая была у меня идея: открываешь пять проектов с условными командами — ну, наверно, статистически не все же должно провалиться. Оказалось, что везде эти вопросы возникли, и это был очень тяжелый боевой период, когда тебе нужно поддерживать дух команды, но и самому не потечь с крыши.

А оглядываясь назад, я понимаю, что мы теперь будем очень аккуратно заходить в новые проекты, не будем на себя пять открытий за год. Да, все начинают шушукаться, но я банальную вещь скажу — когда нужно помочь человеку, ему нужно дать всего лишь руку. И все думают — пусть ему даст руку кто-то другой, иначе я с ним туда и упаду. Это сложный период, он бывает у всех, это нормально. Чтобы примерно объяснить, что со мной происходит в жизни: когда я вижу светофор, ну, светофор горит 30 или 60 секунд, и я начинаю дергаться, что я стою. Поэтому я всегда хожу с айпадом или с книгой. Когда я застаиваюсь на несколько часов, у меня происходит такое моральное падение.