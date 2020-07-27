Эльдар Кабиров: «Мы продаем ресторан Red. Steak & Wine, чтобы спасти остальные проекты».

Почему вы с Андреем решили продать ресторан?

Решение далось нелегко, после этого несколько дней мы рефлексировали. Заявление о продаже я сделал на своей странице в Facebook. Сперва накатал слезливый пост, отправил Андрею. Он говорит, мне рыдать хочется от твоих эмоций. Меня аж подташнивает от твоего текста, он же — парень-кремень. Я покрутил текст пару дней в голове, переписал. И выложил. Мы взяли весы, на одну чашу положили пять пиццерий «Пицца 22 см», на другую — ресторан Red. Steak & Wine. Мясной ресторан Red — долгие с точки зрения возврата инвестиций деньги. Пиццерии — быстрые. Мы продаем Red, чтобы спасти все остальное.

Чтобы купить что-нибудь нужное, надо продать что-нибудь нужное.

Надо мной вот уже четыре месяца дамокловым мечом висит долговая нагрузка. Она меня эмоционально убивает, не могу генерировать интересные красивые идеи. Я не легкий, понимаешь? Засыпаю с вопросом, где мы завтра возьмем деньги, чтобы заплатить сотрудникам, поставщикам, арендодателям, кредиторам. В апреле, когда все было совсем не айс, я психанул и выставил свой BMW на продажу. Потом понял, что это не спасет ситуацию.