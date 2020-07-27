Долги перед арендодателями, поставщиками и сотрудниками заставляют рестораторов расставаться с активами. Мясной ресторан Red. Steak & Wine на улице Ленина, работающий с 2014 года, выставлен на продажу. Такое решение приняли владельцы Эльдар Кабиров и Андрей Петухов, чтобы сохранить свою сеть пиццерий «Пицца 22 см». Специально для «Собака.ru» Анна Коварская поговорила с Эльдаром о том, зачем вкладывать в рестораны собственные деньги, долговую нагрузку и нулевой оборот.
Эльдар Кабиров: «Мы продаем ресторан Red. Steak & Wine, чтобы спасти остальные проекты».
Почему вы с Андреем решили продать ресторан?
Решение далось нелегко, после этого несколько дней мы рефлексировали. Заявление о продаже я сделал на своей странице в Facebook. Сперва накатал слезливый пост, отправил Андрею. Он говорит, мне рыдать хочется от твоих эмоций. Меня аж подташнивает от твоего текста, он же — парень-кремень. Я покрутил текст пару дней в голове, переписал. И выложил. Мы взяли весы, на одну чашу положили пять пиццерий «Пицца 22 см», на другую — ресторан Red. Steak & Wine. Мясной ресторан Red — долгие с точки зрения возврата инвестиций деньги. Пиццерии — быстрые. Мы продаем Red, чтобы спасти все остальное.
Чтобы купить что-нибудь нужное, надо продать что-нибудь нужное.
Надо мной вот уже четыре месяца дамокловым мечом висит долговая нагрузка. Она меня эмоционально убивает, не могу генерировать интересные красивые идеи. Я не легкий, понимаешь? Засыпаю с вопросом, где мы завтра возьмем деньги, чтобы заплатить сотрудникам, поставщикам, арендодателям, кредиторам. В апреле, когда все было совсем не айс, я психанул и выставил свой BMW на продажу. Потом понял, что это не спасет ситуацию.
Как уважаемые Арам Мнацаканов и Владимир Перельман.
Нам нужны средства для поддержания штанов. У нас долги перед арендодателями, нам нужно пополнять оборотные средства на зарплату сотрудникам и на те же закупки, мы же на доставку пиццы с апреля работаем. Red рентабелен и давно себя окупил — около двух лет потребовалось, вложили мы в него с Андреем в 2013-2014 годах напополам около 12 млн; сейчас это кажется небольшой суммой, но тогда и евро других денег стоил. Мы ни разу не докладывали в бизнес, все время проект работал на своем обороте. На операционную окупаемость мы вышли вот сразу же с первого месяца. Мы видим в ресторане перспективу развития. Нам не стыдно продавать продукт.
Я никогда не хотел быть условным многоуважаемым Новиковым и управлять семью десятками ресторанов. Неважно, сколько там денег, просто не хочу. Может быть, когда я стану постарше, амбиции вырастут. Но в конце прошлого года я хотел остановиться на пяти пиццериях «Пицца 22 см», мясном ресторане Red и баре «Пижоны» на Конюшенной. Не расширяться, а оптимизировать все процессы. Но обстоятельства предложили нам свою версию оптимизации бизнеса. Теперь мы все занимаемся настройкой внутренних процессов.
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Ресторан Red. Steak & Wine
Не могу поверить, что Red вы на свои открыли. Так никто не делает!
Это умные люди — мы не такие! Вот тебе крест. Мне лично пришлось кредит брать, часть суммы у меня была после продажи «Абажура», это мой ресторанный дебют, который мы открыли с Дмитрием Кадыровым на В.О. в 2011 году, и еще пришлось у Андрея брать в долг, чтобы наши доли были по 50%. Первые два года мне было сильно тяжело. Нам с Элиной свадьбу пришлось два года подряд переносить, денег не было, жили в съемной дешевой квартире, в отпуск не поехать. Когда я работал наймитом у Сергея Гутцайта в «сложные посткризисные времена», мы ездили отдыхать в Англию и Шотландию. А когда мы построили Red, я работал без отпуска два года.
Так я и в 2019 году вкладывал свои личные деньги — на строительство «Пиццы 22 см» в Сити-молле и в бар «Пижоны» на Большой Конюшенной. Хотя я бы мог этими средствами погасить свои кредитные обязательства и жить точно спокойнее. Я «подумал на год вперед»: ведь будет лето-2020, турсезон, Чемпионат по футболу, развитие бизнеса, успех будет 200%! Все к этому шло. Хрен там. Практически нулевой оборот стал уже к концу марта. У меня жена любимая, ребенок маленький. Но я себе еще не нажил, все вкладываю в бизнес. Сейчас многие, назовем их вежливо, не сильно сведущие в ресторанном деле люди что-то кричат о подушке безопасности. Всю эту «подушку», которая у меня была отложена на пожить и на отпуск раз в году, я отдал сотрудникам. По всей группе у нас работает 138 человек, включая пять локаций «Пицца 22 см» — четыре в Питере и одна в столице на Солянке, бар «Пижоны» и вот Red. Steak & Wine. За март всем выплатили полностью, за апрель всем дали отпускные — насчитали как положено и выплатили половину от суммы. В конце мая мы снова всем выплатили вторую часть отпускных, чтобы люди как-то жили.
Сколько стоит ресторан Red. Steak & Wine летом 2020-го?
Если мы продавали ресторан в 2018 году, когда место было на пике, мы бы просили денег раза в два больше, чем просим сейчас. Это если бы у нас была чуйка, как у Олега Тинькова, например, дай бог ему здоровья. Он строит бизнес и очень вовремя продает.
В последние годы рентабельность была 12-14%. Но она падала. Когда упала до 10, я сказал Андрею, нам надо ресторан переделывать. Почему упала? Из-за огромной конкуренции на сложной Петроградской плюс интерьер подустал. Осенью прошлого года мы сделали ремонт, гости стали возвращаться. И с начала января 2020 года оборот снова начал расти, были перспективы отличные. Мы рассчитывали, что все будет тип-топ.
Red открылся в начале 2014 года. Культовое время — днем позже открытия Duo gastrobar и двумя неделями позже «Бекицера». Какая была идея?
Ресторан задумывался как неклассический стейк-хаус. Когда в 2013-м мы продумывали идею, в городе работал «Строганов», «Рибай» и «Casa del Мясо» на Стрелке В.О. Мы изначально хотели вообще сделать монопродукт, когда в меню только несколько стейков. Например, как в Лондоне, где была сеть Flat Iron, там на деревянной доске тебе приносят скерт и еще четыре вида стейка плюс ты можешь заказать какой-то салат, и все. Сесть — невозможно. Возможно, в Петербурге это станет востребовано, когда откроется безвизовый въезд, когда совокупный объем туристов в год будет как в Лондоне, 20 млн, тогда про моноконцепт мы поговорим.
Пока 5 млн туристов — маловато. У нас до пандемии по ресторанам ходило 7, от силы 10% населения. Это условные 500 тыс человек. Поэтому мы расширяли меню, конечно, в какой-то момент добавили рыбных позиций, ягненка, утку. Все блюда всегда придумывали мы с Андреем.
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Пиццерия «Пицца 22»
Ты еще и поваром можешь?
В «Абажуре» я иногда брал смены и вставал то в холодный цех, то в горячий, отдыхал от работы в зале. Начинал с едой знакомиться, еще когда в KFC работал, но там и робот справится с задачей. Взял пакет курицы, залил маринадом, достал курицу, запанировал. В Red мы с Андреем придумали концепт меню и потом с шефом прорабатывали. И в первый день пришло много гостей, народу на кухне не хватило, и я встал на холодный цех, Андрей помогал на хоспере. Теперь с улыбкой вспоминаем, а тогда паниковали.
То есть на стейках вы собаку съели?
Мы попробовали все, что возможно. И «Мираторг», и «Праймбиф», и «Оренбиф», и чеченское мясо, и из Латинской Америки, и мясо из Всеволожска. Даже обвалкой я как-то занимался! Я конечно не назову себя мясным сомелье. Но траву от зерна легко отличу и пожарить могу любой стейк на любой поверхности.
Мясо вечный продукт?
Да. Мы живем на севере. Продукт с большим количеством белка всегда нужен, он поставщик энергии, в Петербурге это важно. Правда, этот продукт дорожает все эти годы.
В Red всегда в меню было с десяток стейков — три премиум и остальное альтернатива. Стейки давали 65% от всей еды. Когда мы начинали в 2014-м, рибай в меню стоил 1050 руб. Сейчас он стоит 2100 руб. При этом само мясо подорожало в два раза, в разы, причем были годы, когда нам повышали цены несколько раз в год, с этого рибая мы стали зарабатывать меньше. Фудкост был 30, сейчас на некоторые стейки под 60%. Альтернативное мясо — в 2014-м топ-блейд стоил 400 руб за кг, сейчас стоит 900. Фланк по 400 брали, теперь фланк стоит 1200. Все ринулись в альтернативу, и она подорожала. Альтернативные отруба за последние шесть лет в %-ном соотношении подорожали еще больше, чем премиальные отруба. Мы изначально хотели сделать демократичный стейк-хаус и в какой-то момент ахнули, как выросли цены на продукты и соответственно в нашей правой колонке меню.
Вы приносите Red во имя спасения сети из пяти пиццерий, это еще один вечный продукт — пицца!
В Петербурге в 2015 году были первыми ребятами, которые сделали современную пиццерию. «Форно браво» с их классной дровяной печкой открылось чуть позже. В Москве на тот момент уже были пиццерии Бонтемпи и Дмитрия Зотова.
Пицца будет в тренде всегда. Даже по сравнению с бургерами, всплеск которых, уверен, нас еще ждет. Но пицца выигрывает по многим пунктам — более удобна в доставке и take away, более универсальная с точки зрения начинки, и вообще ее можно замораживать — об этом наш новый проект «Минус 22» . Мы уже сотрудничаем с сетью «Пуд хлеба», начали им поставлять замороженную пиццу.
Потенциальный покупатель ресторана летом 2020 года — кто он?
Например, ты всегда хотел иметь ресторан. Если ты сядешь сейчас и начнешь считать, сколько встанет построить место площадью 200 квадратов с нуля, вот с оборудованием, ремонтом, выйдет 18-20 млн. А вот готовый — за меньшие деньги, с протоптанной за шесть лет дорожкой, со своей публикой. Купит сегодня тот, у кого есть возможность вложить деньги в долгую, с окупаемостью чуть больше двух лет. Всегда были люди, у кого под кроватью лежат чемоданы с деньгами. Люди ищут, куда бы отнести эти деньги.
История когда жены или любовницы чиновников берутся за ресторанный бизнес — она осталась или все таки вчерашний день?
Среди наших потенциальных покупателей нет. Но ведь бывают, наверное, умные жены и любовницы. Все потенциальные покупатели, с которыми мы сейчас общаемся по продаже Red, они пришли из facebook и благодаря сарафанному радио. Через день после моего поста о продаже было восемь осмысленных запросов: два из Москвы и шесть из Питера, спустя неделю осталось четверо потенциальных покупателей, с кем мы сейчас ведем переговоры. После продажи возможен вариант, что на каких-то других условиях я останусь и продолжу драйвить ресторан.
Что станет с командой?
Мы поговорили с персоналом. Конечно, все дико расстроились. Но людям нужна работа. Так всем будет лучше. Наша сила еще в оптимизации: все универсальные солдаты, 70% с нами с открытия. Тот случай, когда кадры решают все. Любой официант может делать достойный винный сервис. В будни на кухне трое, в выходные при полной посадке — четыре или максимум пять, в зале трое официантов и менеджер. У нас с коллективом близкие отношения. Иерархии нет. Хотелось бы, конечно, сидеть на Багамах и приезжать раз в год, чтобы пнуть всех и сразу обратно. Шутка! У нас ежедневный утренний кофе с шутками, подарки на день рождения, на Новый год бутылка вина мы с Андреем лично дарим каждому. Без такого отношения работники не смогут себя ощущать частью команды и в чем-то даже хозяевами ресторана, а это важно.
Внутрикорпоративная этика на уровне.
Я бы сказал, эмоциональный уровень сотрудников на должном уровне. Люди уверены в себе и в своей работе. Без этого чувства не получится нормального сервиса.
Прямо команда мечты!
Мы не сильно много создаем шума вокруг нашей команды, чем некоторые наши коллеги. Не уверен, что я идеальный руководитель. В арке рядом с Red год назад кто-то на стене написал: «Эльдар — х...». Переживал, конечно. А потом посмеялся и даже выложил пост в инстаграм с картинкой, ее до сих пор можно найти. Я по знаку Зодиака Овен. Меня сильно парит, чтобы люди обо мне хорошо думали.
Еще месяц назад будущее было в тумане, сейчас оно обретает некие очертания. Что ждет ресторанный рынок Питера?
Сейчас рестораны откроются, и начнем работать, зарабатывать начнем, скорее всего, только в следующем году. Опыт ресторанной Москвы, которую открыли раньше Питера, говорит, что выживем. Вот и нефть вверх пошла! А доллар вниз. Да, закрытия будут. Но не 30% от рынка, а 10-15%. Хватит ли оставшимся в рынке гостей, у которых упали доходы? На всех не хватит, но ходить в рестораны не перестанут. Моя мама последнюю тысячу в ресторан не понесет, а вот те же мои сотрудники, молодые ребята, в бар или в пиццерию — понесут. И все будет хорошо. Год-два поживем с демократичными форматами, а там и снова начнем о прекрасной высокой кухне думать.
Кроме того, что надо вовремя принимать сложные решения, чему еще научил тебя коронакризис?
Диверсификация нужна любому бизнесу, не надо все яйца в одну корзину класть. Вот у нас был мясной ресторан и пиццерии. Рестораном сейчас пожертвуем, зато это позволит выжить сети пиццерий. Институция сервиса — сложная отрасль, которая падает первой, мы это и раньше знали, а сейчас убедились. И теперь мы знаем, что бывают безвыходные ситуации, но нечасто. Всегда есть дно, от которого ты сможешь оттолкнуться, чтобы взлететь. Если не настигнет депрессия, если хватит эмоциональной воли.
Тебе хватит.
Текст: Анна Коварская
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