О карантине

Первые намеки на будущий кризис были в начале марта, когда мы заметили непонятные всплески в продажах. Покупательская активность то росла, то резко падала, мы не понимали, что происходит, но из новостей в какой-то момент стало ясно: люди начали закупаться.

Мы никогда не были магазином закупок, мы магазин рядом с домом, к нам ходят два-три раза в неделю, и у нас не так много продуктов длительного хранения, в основном мы работаем с категорией «фреш». Поэтому мы не особенно ощутили на себе гигантские закупки гречки и тушенки, как это было в других сетях. Но тем не менее, что-то люди закупали и у нас – в основном курицу и мясо, видимо, чтобы их заморозить.

16-17 марта мы в шутку назвали «Новым годом», потому что в этих числах был пик: люди массово пошли в магазины после очередных оповещений в СМИ, и нам даже пришлось вывести в магазины офисных сотрудников. Я лично в Крылатском в Москве разгружала товар. Нам приходилось дважды в день делать поставки: коробки стояли прямо в залах, мы разбирали их, и тут же помогали покупателям.