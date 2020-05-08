Сооснователь сервиса доставки iGooods Григорий Кунис:  «За месяц компания выросла вдвое. Число заказов — с 3,7 до 8 тысяч в день»

Об увеличении компании в два раза, новых сотрудниках и вынужденных перерывах в работе

Вопреки стереотипам, узкое место сервиса – это не столько доставка, сколько сборка заказов. С курьерами все проще, тем более что их эффективность сильно увеличилась благодаря тому что дороги разгрузились. Если раньше хороший курьер мог доставить 17-20 заказов за день, то сейчас, когда нет пробок, он может и 25 спокойно развезти.

А вот сборка, наоборот, стала тяжелее, и там производительность уменьшилась. Причин для этого две. Первая – в том, что заказы стали больше. Если раньше у нас было в среднем 24 позиции в заказе, то сейчас уже 35. Это значит, что на сборку уходит больше времени. Если курьеру почти все равно, сколько он везет – разве что немного физически тяжелее, то на то, чтобы собрать большой заказ требуется пропорционально больше времени. Кроме того, поскольку слоты стали забиваться на несколько дней вперед, за время ожидания ассортимент магазинов и цены часто менялись. Особенно это было болезненно в первые три недели карантина: в магазинах все сметали очень быстро, часто с утра была одна ситуация по ассортименту, к вечеру – уже совсем другая. И нам приходилось мучиться. В какие-то моменты количество позиций, которые нужно было заменить, доходило до 50%. А это – дополнительные трудозатраты, время на согласование и недовольство клиентов.