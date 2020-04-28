Об открытии нового ресторана в Пушкине

В первый же день после снятия карантина я собираюсь открыть новый ресторан. У меня уже все готово. Я не знаю, когда этот день настанет, но когда бы ни настал – мы сразу откроем двери. Это будет совсем небольшой ресторан, он находится в Пушкине буквально в 50 метрах от Екатерининского парка. Это будет особенный проект, он будет называться «У Сергея Эдидовича», я буду там постоянно присутствовать, и каждый гость сможет со мной пообщаться. Меню как такового не будет, оно будет постоянно меняться, я буду назначать его по своему желанию. Каждое утро буду решать, что хочу на обед – это и будет меню. Еду буду готовить сам, обращаясь за помощью к шеф-поварам наших ресторанов.

В этом ресторане будет только один стол на двадцать человек. И во время завтрака или обеда мы сможем разговаривать с гостями о сотрудничестве, партнерстве, иногда я буду давать мастер-классы. Ценообразование тоже будет необычным. За завтрак каждый сможет заплатить столько, сколько считает нужным. Формула такая: ешь сколько можешь, плати сколько хочешь. Цена обеда для всех блюд будет одинаковой: 1 грамм – 1 рубль.