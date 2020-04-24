Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный: «Мы закрыли 80% кофеен. Рекомендации Роспотребнадзора – преступление против бизнеса»

О том как компания переживает кризис

С начала кризиса мы закрыли 240 из 299 наших кофеен. Пока это временная мера, дальнейшая судьба заведений будет зависеть от готовности арендодателей перейти на адекватные условия сотрудничества. По 160 объектам переговоры с арендодателями идут, мы надеемся на положительный исход. Еще по 140 объектам диалога пока достичь не получается, наши партнеры или молчат, или категорически отказываются идти на уступки.

В остальном мы сейчас действуем в трех направлениях. Во-первых, 59 наших кофеен продолжают работать на доставку и навынос. Мы пересматриваем ассортимент, меняем меню: например, добавили кулинарию, много новых комбо-предложений. Три дня назад запустили доставку кофе, чего раньше никогда не делали, потому что наш партнер Delivery Club был против. Но мы сумели провести тест на пяти точках, доказали, что это может быть безопасно, а спрос есть. За три дня вышли на 350 чашек кофе с доставкой. Это конечно не 10 тысяч в день, как было раньше, но сейчас – и это прорыв.

Сегодня в Москве мы вышли с доставкой за пределы МКАД, открыли первую зону – Химки, планируем отработать там несколько дней, и если увидим, что эксперимент удачен, начнем открывать доставку в других городах-спутниках.