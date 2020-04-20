Алена Мельникова: «Могу сказать спасибо коронавирусу: он выступил санитаром ресторанного рынка»

Об обращении к губернатору и государственной поддержке рестораторов

Ситуация сейчас действительно удручающая, карантин положил ресторанный бизнес на лопатки. Простой в два-три месяца означает, что люди не заработают денег, им будет нечем рассчитаться с поставщиками, не заплатить аренду, зарплаты. Здесь важно понимать, что ресторанный рынок – это не только сами рестораны, но и все, что с ними связано – от поставщиков продуктов и оборудования до дизайнеров и фотографов. Если мы говорим, что в Петербурге в ресторанном бизнесе трудится около 100 тысяч человек, то глобально эту сферу обслуживает порядка полутора миллионов. Сейчас многие из них тоже оказались в не менее сложном положении.

Когда мы писали обращение к губернатору и заводили петицию главной целью было обратить на себя внимание. Когда в городе, да и вообще в стране начинают говорить о малом и среднем бизнесе, имеют в виду что угодно, только не рестораны. В Питере, например, говорят про туризм. Это понятно, доходы от туризма – важная составляющая бюджета. Рестораны же, подозреваю, в бюджет приносят не так много денег, они зачастую работаю в серой зоне и не всегда полностью корректно с точки зрения законодательства.

Поэтому мы объединились, написали письмо, просто чтобы напомнить о себе. На сегодняшний момент нельзя сказать, что это принесло какие-то результаты. Нас пригласили на встречу к вице-губернатору, но на этом, пожалуй, все. Мы очень маленькие в глазах власти, а она в первую очередь помогает тем, кто приносит деньги. Так что, когда все говорят, о том какую поддержку ресторанам оказывают во Франции, в Англии, в Германии, надо понимать, что и налоги, которые они там платят в разы больше.